2. Liga AFV Erster Sieg für Brugg nach drei Niederlagen – Malsor Osmani trifft viermal Erfolgserlebnis für Brugg: Nach drei Niederlagen in Folge siegt das Team am Samstag zuhause gegen Menzo Reinach 4:0. 15.10.2022, 22.19 Uhr

Malsor Osmani traf in der 23. Minute. Es war die Führung zum 1:0 für Brugg. Der gleiche Malsor Osmani war in der 47. Minute auch für das 2:0 für Brugg verantwortlich. Acht Minuten dauerte es, ehe Malsor Osmani erneut erfolgreich war. Er traf in der 55. Minute zum 3:0 für Brugg. Malsor Osmani war es auch, der in der 66. Minute Brugg weiter in Führung brachte. Sein vierter Treffer in Folge bedeutete das 4:0.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Albin Mehmeti von Menzo Reinach erhielt in der 35. Minute die gelbe Karte.

Dass Brugg gleich vier Tore erzielt, hat eher Seltenheitswert. Durchschnittlich hat das Team in seinen bisherigen elf Spielen 1.8 Mal getroffen. Das bedeutet, dass Brugg die siebtbeste Offensive der Gruppe hat. Die Defensive belegt Rang 13 mit durchschnittlich 3.3 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Menzo Reinach kassiert nicht selten viele Gegentore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 3.7 (Rang 14).

Keine Änderung in der Tabelle für Brugg: acht Punkte bedeuten Rang 12. Brugg hat bisher zweimal gewonnen, siebenmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Brugg trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Klingnau (Platz 13). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am 21. Oktober (20.00 Uhr, Sportplatz Grie, Klingnau).

Menzo Reinach verharrt nach der Niederlage auf dem 14. Und damit letzten Platz. Für Menzo Reinach war es bereits die vierte Niederlage in Serie.

Für Menzo Reinach geht es zuhause gegen FC Baden 1897 2 (Platz 10) weiter. Diese Begegnung findet am 22. Oktober statt (17.00 Uhr, Fluckmatt, Menziken AG).

Telegramm: FC Brugg - FC Menzo Reinach 4:0 (1:0) - Stadion Au, Brugg – Tore: 23. Malsor Osmani 1:0. 47. Malsor Osmani 2:0. 55. Malsor Osmani 3:0. 66. Malsor Osmani 4:0. – Brugg: Raphael Büttikofer, Noël Hottinger, Rico Schönenberger, Fabio Berz, Pascal Schuler, Sven Schönenberger, Mert Dagli, Cédric Zürcher, Robin Vogel, Jonas Schmidt, Malsor Osmani. – Menzo Reinach: Muhamed Rexhepi, Deniz Yilmaz, Bastian Yilmaz, Jan Dätwyler, Ardefrim Ahmetaj, Albin Mehmeti, Nuhi Gentjan, Eddy Luongo, Vasfi Jusufi, Lars Fankhauser, Faton Ramadani. – Verwarnungen: 35. Albin Mehmeti.

