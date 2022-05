3. Liga, Gruppe 1 Erster Sieg für Adria Aarau nach fünf Niederlagen – Kristijan Latic trifft spät zum Sieg Rohr lag gegen Adria Aarau deutlich vorne, nämlich 2:0 (6. Minute) - und verlor dennoch. Adria Aarau feiert einen 4:3-Heimsieg. 08.05.2022, 00.14 Uhr

Das Skore eröffnete Martin Dreni in der 4. Minute. Er traf für Rohr zum 1:0. In der 6. Minute baute Ardit Gashi den Vorsprung für Rohr auf zwei Tore aus (2:0). Der Anschlusstreffer für Adria Aarau zum 1:2 kam in der 9. Minute. Verantwortlich dafür war Szilard Dezsö.

Wiederum Szilard Dezsö (34. Minute) glich das Spiel für Adria Aarau aus. Leonard Rashiti traf in der 48. Minute. Es war die Führung zum 3:2 für Rohr. Zum Ausgleich für Adria Aarau traf Robert Misic in der 65. Minute. In den Schlussminuten machte Kristijan Latic alles klar. Sein Treffer in der 88. Minute zum 4:3 sicherte Adria Aarau den Sieg.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Adria Aarau, Kristijan Latic (92.) kassierte sie. Eine Verwarnung gab es für Rohr, nämlich für Rino Hunziker (70.).

Für so viele erzielte Tore wie in diesem Spiel ist Adria Aarau eher nicht bekannt. Das Team hat einen Tore-Schnitt von 1 pro Spiel. Das bedeutet, dass Adria Aarau die 14.-beste Offensive der Gruppe hat. Die Abwehr belegt Rang 13 mit durchschnittlich 4 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Rohr ein relativ häufiges Phänomen. Im Schnitt lässt das Team 4.1 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 21 Spielen, in denen die Defensive 86 Tore hinnehmen musste (Rang 14).

Die Tabellensituation hat sich für Adria Aarau nicht verändert. Mit zehn Punkten liegt das Team auf Rang 13. Adria Aarau hat bisher dreimal gewonnen, 16mal verloren und einmal unentschieden gespielt. Adria Aarau konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Im nächsten Spiel kriegt es Adria Aarau in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Entfelden 1. Das Spiel findet am 13. Mai statt (20.15 Uhr, Sportanlage Schützenrain, Oberentfelden).

Rohr verharrt nach der Niederlage auf dem 14. Und damit letzten Platz. Rohr hat bisher einmal gewonnen, 18mal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Mit dem siebtplatzierten FC Küttigen 2 kriegt es Rohr als nächstes zuhause mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 13. Mai (20.00 Uhr, Sportplatz Winkel, Rohr).

Telegramm: HNK Adria Aarau - FC Rohr 1 4:3 (2:2) - Sportplatz Winkel, Rohr – Tore: 4. Martin Dreni 0:1. 6. Ardit Gashi 0:2. 9. Szilard Dezsö 1:2. 34. Szilard Dezsö 2:2. 48. Leonard Rashiti 2:3. 65. Robert Misic 3:3. 88. Kristijan Latic 4:3. – Adria Aarau: Antonio Miskovic, Tomislav Tipura, Albert Turcin, Ilija Tipura, Mirel Mujakovic, Drazen Savic, Kristijan Latic, Robert Misic, Rafael Machado Lopes, Szilard Dezsö, Stefan Tomic. – Rohr: Gianluca Wyss, Florent Elezaj, Valmir Selimi, Indrit Rrafshi, Rino Hunziker, Patrik Perlaska, Radovan Radevic, Martin Dreni, Leonard Rashiti, Ardit Gashi, Ilir Thaqi. – Verwarnungen: 70. Rino Hunziker, 92. Kristijan Latic.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 07.05.2022 18:00 Uhr.