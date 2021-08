4. Liga, Gruppe 3 Erster Punkt für Bremgarten und Mutschellen nach Unentschieden Im zweiten Spiel der neuen Saison spielen Bremgarten und Mutschellen 3:3 unentschieden. 21.08.2021, 22.59 Uhr

(chm)

Bremgarten war zweimal in Führung. Mutschellen lag einmal vorne. Den Ausgleich zum 3:3 schaffte Mutschellen in der 89. Minute.

Kein Team konnte sich mit mehr als einem Tor absetzen. Nach jedem Führungstor gelang dem jeweils anderen Team wieder der Ausgleich.

In der 87. Minute ging Bremgarten zunächst 3:2 in Führung. Nur gerade zwei Minuten nach dem 3:2 (87. Miunte) traf Mike Müller für Mutschellen in der 89. Minute zum 3:3-Ausgleich.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Bremgarten erhielten Simon Wertli (63.) und Hakan Kul (89.) eine gelbe Karte. Keine einzige Karte erhielt Mutschellen.

In der Tabelle steht Bremgarten nach dem zweiten Spiel auf Rang 10 (ein Punkt). Auf Bremgarten wartet im nächsten Spiel das Team FC Niederwil 2. Das Spiel findet am 27. August statt (20.00 Uhr, Riedmatt, Niederwil).

Mutschellen liegt nach Spiel 2 mit einem Punkt auf Rang 9. Das nächste Spiel trägt Mutschellen in einem Heimspiel gegen das stark gestartete Team KF Liria aus. Zu diesem Spiel kommt es am 29. August (14.00 Uhr, Burkertsmatt, Widen).

Telegramm: FC Bremgarten 2 - FC Mutschellen 3 3:3 (1:1) - Waffenplatz, Bremgarten – Tore: 22. Robert Benz 0:1. 29. Jarno Hard 1:1. 58. Kavilash Arultharan 2:1. 85. Romeo Koch 2:2. 87. Jarno Hard 3:2. 89. Mike Müller 3:3. – Bremgarten: Hakan Kul, Davide Frey, Sebastian Zimmerli, Roger Karli, Florian Lecsko, Kevin Dubach, Shpresim Gutaj, Sven Trottmann, Bardhyl Syla, Jarno Hard, Arbent Krasniqi. – Mutschellen: Florian Schuck, Nicolas Seiler, Ronny Dietrich, Roman Steiner, Joshua Koch, Marco Krepelka, Fabian Sutter, Romeo Koch, Robert Benz, Gion Andri Thoma, Mike Müller. – Verwarnungen: 63. Simon Wertli, 89. Hakan Kul.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 3: FC Turgi 1b - FC Merenschwand 1 2:1, FC Bremgarten 2 - FC Mutschellen 3 3:3, KF Liria - FC Sarmenstorf 2b 5:1, FC Falke Lupfig - FC Muri 3 0:2

Tabelle: 1. KF Liria 2 Spiele/6 Punkte (11:5). 2. FC Bünz-Maiengrün 1 2/6 (6:4), 3. FC Muri 3 2/6 (4:1), 4. FC Mellingen 2a 1/3 (1:0), 5. FC Sarmenstorf 2b 2/3 (4:5), 6. FC Spreitenbach 1b 2/3 (6:4), 7. FC Falke Lupfig 2/3 (5:5), 8. FC Turgi 1b 2/3 (3:3), 9. FC Mutschellen 3 2/1 (3:4), 10. FC Bremgarten 2 2/1 (7:9), 11. FC Niederwil 2 1/0 (3:5), 12. FC Villmergen 2b 1/0 (3:4), 13. FC Othmarsingen 2 1/0 (0:3), 14. FC Merenschwand 1 2/0 (3:7).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 3 finden Sie auf der Website des AFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 21.08.2021 21:36 Uhr.