4. Liga, Gruppe 4 Eronit Haliti führt Würenlos mit vier Toren zum Sieg gegen Fislisbach Würenlos setzt seine Siegesserie auch gegen Fislisbach fort. Das 6:2 zuhause am Samstag bedeutet bereits den sechsten Vollerfolg in Folge. 11.09.2022, 21.39 Uhr

(chm)

Der spätere Verlierer Fislisbach lag 1:0 (29. Minute) und 2:1 (36. Minute) in Führung.

Würenlos drehte das Spiel ab der 51. Minute. Mit fünf Toren in den letzten 39 Minuten sicherte sich das Team den 6:2-Sieg.

Matchwinner für Würenlos war Eronit Haliti, der gleich viermal traf. Die weiteren Torschützen für Würenlos waren: Nayel Abdelhaq (1 Treffer) und Kader Mahamed Kabdid (1 Treffe.) einziger Torschütze für Fislisbach war: Djordje Dasic (2 Treffer).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Fislisbach erhielten Noah Policke (60.) und Lucien Würsch (67.) eine gelbe Karte. Für Würenlos gab es keine Karte.

Der Sturm von Würenlos sucht seinesgleichen in seiner Gruppe. Niemand erzielt so viele Tore pro Spiel: Im Schnitt erzielt das Team 3.8 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach sechs Spielen, in denen die Offensive 23 Tore erzielte.

Die Abwehr von Fislisbach kassiert nicht selten viele Gegentore. Total liess das Team 20 Tore in sechs Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.3 Toren pro Spiel (Rang 11).

Dank dem Sieg führt Würenlos neu die Tabelle an. Die Mannschaft steht nach sechs Spielen bei 15 Punkten. Es macht einen Platz gut. Würenlos hat bisher immer gewonnen, nämlich sechsmal.

Würenlos spielt in der nächsten Partie in einem Auswärtsspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Muri 2a (Rang 12). Die Partie findet am 18. September statt (14.30 Uhr, Brühl, Muri AG).

Fislisbach verharrt nach der Niederlage auf dem 14. Und damit letzten Platz. Für Fislisbach war es bereits die fünfte Niederlage in Serie.

Fislisbach trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf FC Frick 3 (Platz 13). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am 17. September (18.00 Uhr, Esp, Fislisbach).

Telegramm: SV Würenlos - FC Fislisbach 2 6:2 (1:2) - Tägerhard, Würenlos – Tore: 29. Djordje Dasic 0:1. 34. Eronit Haliti 1:1. 36. Djordje Dasic 1:2. 51. Eronit Haliti 2:2. 60. Eronit Haliti 3:2. 63. Eronit Haliti 4:2. 78. Kader Mahamed Kabdid 5:2. 84. Nayel Abdelhaq 6:2. – Würenlos: Krisana Gräni, Reto Schlatter, Alban Hotnjani, Mefail Emini, Luca Calderone, Shkumbin Ajredini, Shpëtim Ajredini, Kastriot Haliti, Elias Alhassan, Timotheo Calderone, Eronit Haliti. – Fislisbach: Andrin Nyffenegger, Pablo Giannini, Thomas Fischli, Antoine Pommerell, Simon Strebel, Noah Stucki, Lucien Würsch, Christian Metral, David Hansmann, Benjamin Christen, Djordje Dasic. – Verwarnungen: 60. Noah Policke, 67. Lucien Würsch.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 4:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 11.09.2022 21:36 Uhr.

