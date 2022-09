4. Liga, Gruppe 4 Erneuter Sieg für Würenlos gegen Juventina Wettingen – Tobia Gazzotto mit Last-Minute-Treffer Juventina Wettingen lag gegen Würenlos deutlich vorne, nämlich 3:1 (50. Minute) - und verlor dennoch. Würenlos feiert einen 4:3-Auswärtssieg. 08.09.2022, 00.13 Uhr

(chm)

Davide Filomena eröffnete in der 7. Minute das Skore, als er für Juventina Wettingen das 1:0 markierte. In der 45. Minute traf Elias Alhassan für Würenlos zum 1:1-Ausgleich. In der 46. Minute war es erneut Elias Alhassan, der Würenlos mit seinem Tor 2:1 in Führung brachte.

Mario Mazzonna erhöhte in der 50. Minute zur 3:1-Führung für Würenlos. Ein Eigentor (Marko Milosavac) in der 54. Minute bedeutete den Anschlusstreffer für Würenlos zum 2:3. Ramon Fazio glich in der 59. Minute für Juventina Wettingen aus. Es hiess 3:3. In den Schlussminuten machte Tobia Gazzotto alles klar. Sein Treffer in der 90. Minute zum 4:3 sicherte Juventina Wettingen den Sieg.

Bei Würenlos erhielten Kastriot Haliti (34.), Mefail Emini (77.) und Shpëtim Ajredini (89.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Juventina Wettingen, Tobia Gazzotto (78.) kassierte sie.

In seiner Gruppe hat Würenlos den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Total schoss das Team 17 Tore in fünf Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.4 Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Juventina Wettingen kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 3.4 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 12).

Trotz dem Sieg hat Würenlos in der Tabelle Plätze verloren und liegt neu mit zwölf Punkten auf Rang 2 (-1). Würenlos feiert mit dem Sieg gegen Juventina Wettingen bereits den fünften Sieg der Saison. Das Team hat zweimal zuhause und dreimal auswärts gewonnen. Verloren hat das Team noch nie.

Im nächsten Spiel trifft Würenlos zuhause auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das 14.-platzierte FC Fislisbach 2. Das Spiel findet am Samstag (10. September) statt (18.00 Uhr, Tägerhard, Würenlos).

Juventina Wettingen macht trotz der Niederlage einen Sprung nach vorne in der Tabelle und liegt neu mit vier Punkten auf Rang 10 (+3). Juventina Wettingen hat bisher noch nie gewonnen. Einmal spielte das Team unentschieden. Vier Spiele gingen verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Juventina Wettingen in einem Heimspiel mit seinem Tabellennachbarn FC Muri 2a (Platz 11) zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (10. September) (18.00 Uhr, Kreuzzelg, Wettingen).

Telegramm: FC Juventina Wettingen 1a - SV Würenlos 3:4 (1:1) - Kreuzzelg, Wettingen – Tore: 7. Davide Filomena 0:1. 45. Elias Alhassan 1:1. 46. Elias Alhassan 2:1. 50. Mario Mazzonna 3:1. 54. Eigentor (Marko Milosavac) 3:2.59. Ramon Fazio 3:3. 90. Tobia Gazzotto 3:4. – Juventina Wettingen: Adrian Radocaj, Benjamin Kalakovic, Ramon Fazio, Alan Bellisario, Tobia Gazzotto, Urs Sutter, Yannik Brêchet, Alexander Tsasakos, Alessandro Roppolo, Carmelo Scandella, Davide Filomena. – Würenlos: Krisana Gräni, Mario Mazzonna, Mefail Emini, Reto Schlatter, Luca Calderone, Marko Milosavac, Yannic Güller, Kastriot Haliti, Kader Mahamed Kabdid, Elias Alhassan, Timotheo Calderone. – Verwarnungen: 34. Kastriot Haliti, 77. Mefail Emini, 78. Tobia Gazzotto, 89. Shpëtim Ajredini.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 4:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 07.09.2022 01:28 Uhr.

