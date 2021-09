4. Liga, Gruppe 4 Erneuter Sieg für Turgi gegen Schinznach Bad Turgi reiht Sieg an Sieg: Gegen Schinznach Bad hat das Team am Samstag bereits den vierten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 3:1 05.09.2021, 00.12 Uhr

(chm)

Das Skore eröffnete Loris Pisciotta in der 38. Minute. Er traf für Schinznach Bad zum 1:0. Der Ausgleich für Turgi fiel in der 49. Minute (Egzon Hoxha). Daniel Züfle erzielte in der 52. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Turgi. In der 54. Minute erhöhte Egzon Hoxha auf 3:1 für Turgi.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Turgi erhielten Pascal Knall (39.), Pascal Moor (57.) und Joseph Gasane (73.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Schinznach Bad für Fabrizio Matranga (52.), Nicola Pruijs (73.) und Nico Häusermann (80.).

In der Tabelle verbessert sich Turgi von Rang 3 auf 2. Das Team hat zwölf Punkte. Turgi hat bisher immer gewonnen, nämlich viermal.

Turgi bestreitet als nächstes in einem Auswärtsspiel das Spitzenspiel gegen das drittplatzierte Team SC Zurzach 1. Die Partie findet am 11. September statt (18.30 Uhr, Barz, Zurzach).

Schinznach Bad verharrt nach der Niederlage auf dem 14. Und damit letzten Platz. Schinznach Bad hat bisher noch nie gewonnen. Einmal spielte das Team unentschieden. Vier Spiele gingen verloren.

Schinznach Bad trifft im nächsten Spiel zuhause auf FC Frick 3 (Platz 13). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 11. September statt (18.30 Uhr, Sportplatz Schachen, Schinznach).

Telegramm: FC Turgi 1a - FC Schinznach Bad 3:1 (0:1) - Sportanlage Oberau, Untersiggenthal – Tore: 38. Loris Pisciotta 0:1. 49. Egzon Hoxha 1:1. 52. Daniel Züfle 2:1. 54. Egzon Hoxha 3:1. – Turgi: Philipp Nahm, Yaris Baumgartner, Daniel Züfle, Pascal Moor, Patrick Zumsteg, Ivica Stevanovic, Nahom Ghirmay Nashih, Alexander Köhli, Pascal Knall, Rinor Hoxha, Egzon Hoxha. – Schinznach Bad: Luigi Leone, Gabriele Matranga, Dzenis Hajrovic, Fabio Rondinelli, Nicola Pruijs, Cipriano Nugara, Fabrizio Matranga, Kevin Vogelsang, Nico Häusermann, Loris Pisciotta, Federico Di Nicola. – Verwarnungen: 39. Pascal Knall, 52. Fabrizio Matranga, 57. Pascal Moor, 73. Joseph Gasane, 73. Nicola Pruijs, 80. Nico Häusermann.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 4: FC Turgi 1a - FC Schinznach Bad 3:1, FC Frick 3 - FC Suryoye Wasserschloss 1 2:3

Tabelle: 1. FC Windisch 2 5 Spiele/13 Punkte (16:10). 2. FC Turgi 1a 4/12 (11:3), 3. SC Zurzach 1 4/12 (25:3), 4. FC Spreitenbach 1a 5/12 (24:7), 5. FC Suryoye Wasserschloss 1 5/7 (14:10), 6. FC Veltheim AG 2/6 (5:2), 7. FC Mellingen 2b 3/4 (6:11), 8. FC Fislisbach 2 4/4 (6:13), 9. FC Juventina Wettingen 4/4 (6:10), 10. FC Brugg 2 4/4 (8:12), 11. FC Leibstadt 5/3 (9:15), 12. FC Klingnau 2 5/2 (3:13), 13. FC Frick 3 5/1 (7:19), 14. FC Schinznach Bad 5/1 (10:22).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 4 finden Sie auf der Website des AFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 05.09.2021 00:08 Uhr.