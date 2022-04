3. Liga, Gruppe 1 Erneuter Sieg für Rothrist gegen Rupperswil Rothrist setzt seine Siegesserie auch gegen Rupperswil fort. Das 6:2 zuhause am Samstag bedeutet bereits den 16. Vollerfolg in Serie( in 17 Spielen). 10.04.2022, 15.24 Uhr

Schon früh setzte Rothrist dem Spiel den Stempel auf. Das erste Tor fiel in der 17. Minute, bis zum Halbzeitpfiff stand es bereits 4:1 für den späteren Sieger. In der zweiten Halbzeit erhöhte Rothrist noch auf 6:2.

Rupperswil waren zwei Tore vergönnt, nämlich zum 1:1 (25. Minute) und zum 2:4 (50. Minute).

Die Torschützen für Rothrist waren: Michele Scioscia (2 Treffer), Avni Halimi (2 Treffer), Rexhep Thaqi (1 Treffer) und Patrik Dibrani (1 Treffer). Die Torschützen für Rupperswil waren: Valdrin Dvorani und Justin Brahimaj.

Bei Rothrist sah Pascal Morf (60.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Marco Carubia (60.) und Avni Halimi (75.). Gelbe Karten gab es bei Rupperswil für Manuel Dietiker (27.) und Gazmend Gjini (31.).

Rothrist weiss sowohl in der Abwehr wie auch im Sturm zu überzeugen, liegt das Team doch in beiden Statistiken an der Spitze. Die total 79 Tore in 16 Spielen bedeuten einen Schnitt von 4.6 Toren pro Match.

Rothrist bleibt Leader: Das Team hat nach 17 Spielen 51 Punkte auf dem Konto. Rothrist hat bisher immer gewonnen, nämlich 16mal.

Rothrist spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Erlinsbach 1 (Platz 6). Zu diesem Spiel kommt es am Donnerstag (14. April) (20.00 Uhr, Stampfi, Rothrist).

Für Rupperswil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 18 Punkten auf Rang 9. Rupperswil hat bisher fünfmal gewonnen, neunmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Rupperswil auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Buchs 1. Das Spiel findet am Dienstag (12. April) statt (20.15 Uhr, Sportanlage Wynenfeld, Buchs).

Telegramm: FC Rothrist 1 - FC Rupperswil 1 6:2 (4:1) - Stampfi, Rothrist – Tore: 17. Rexhep Thaqi 1:0. 25. Valdrin Dvorani 1:1. 28. Avni Halimi 2:1. 37. Patrik Dibrani 3:1. 42. Michele Scioscia 4:1. 50. Justin Brahimaj (Penalty) 4:2.61. Michele Scioscia 5:2. 79. Avni Halimi 6:2. – Rothrist: Alessandro Vodola, Marco Carubia, Flakron Ajdari, Pascal Morf, Samuel Fernandes Da Silva, Rexhep Thaqi, Semir Dzombic, Patrik Dibrani, Michele Scioscia, Avni Halimi, Bastian Schneeberger. – Rupperswil: Cédric Zürcher, Remo Bünzli, Gazmend Gjini, Josia Lutz, Erion Rrafshi, Manuel Dietiker, Joël Hauser, Luis Wyrsch, Lars Schurtenberger, Claudio Ott, Valdrin Dvorani. – Verwarnungen: 27. Manuel Dietiker, 31. Gazmend Gjini, 60. Marco Carubia, 75. Avni Halimi – Ausschluss: 60. Pascal Morf.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

