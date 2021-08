3. Liga, Gruppe 1 Erneuter Sieg für Rothrist gegen Küttigen Rothrist reiht Sieg an Sieg: Gegen Küttigen hat das Team am Samstag bereits den dritten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 3:0 30.08.2021, 07.44 Uhr

(chm)

Rexhep Thaqi erzielte in der 5. Minute den Führungstreffer zum 1:0 für Rothrist. Mit seinem Tor in der 60. Minute brachte Michele Scioscia Rothrist mit zwei Treffern 2:0 in Führung. In der 74. Minute traf Michele Scioscia bereits wieder. Er erhöhte auf 3:0 für Rothrist.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Rothrist erhielten Julio Paulino Cardoso (43.), Flakron Ajdari (77.) und Samuel Fernandes Da Silva (85.) eine gelbe Karte. Für Küttigen gab es keine Karte.

Rothrist verbessert sich in der Tabelle von Rang 3 auf 2. Das Team hat neun Punkte. Rothrist feiert mit dem Sieg gegen Küttigen bereits den dritten Sieg der Saison. Das Team hat nie zuhause und dreimal auswärts gewonnen. Verloren hat das Team noch nie.

Als nächstes trifft Rothrist in einem Auswärtsspiel mit FC Rupperswil 1 (Rang 14) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am Dienstag (31. August) statt (20.15 Uhr, Stockhard Rupperswil,).

In der Tabelle verliert Küttigen Plätze und zwar von Rang 5 auf 7. Das Team hat sechs Punkte. Küttigen hat bisher zweimal gewonnen und einmal verloren.

Küttigen tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Buchs 1 an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Diese Begegnung findet am Dienstag (31. August) statt (20.15 Uhr, Sportanlage Wynenfeld, Buchs).

Telegramm: FC Küttigen 2 - FC Rothrist 1 0:3 (0:1) - Sportplatz «Ritzer», Küttigen – Tore: 5. Rexhep Thaqi 0:1. 60. Michele Scioscia 0:2. 74. Michele Scioscia 0:3. – Küttigen: Alessandro Gygax, Luca Wenger, Tobias Schmid, David Berner, Siem Zerai, Cristian Panes Perez, Joel Blattner, Gaetano Melfa, Fadri Bieri, Thilo Günthart, Amanuel Efson. – Rothrist: Murat Kücüker, Alessio Falzarano, Julio Paulino Cardoso, Michele Scioscia, Leart Metaj, Flakron Ajdari, Ilir Thaqi, Samuel Fernandes Da Silva, Rexhep Thaqi, Pascal Morf, Pascal Nützi. – Verwarnungen: 43. Julio Paulino Cardoso, 77. Flakron Ajdari, 85. Samuel Fernandes Da Silva.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: HNK Adria Aarau - FC Buchs 1 0:1, FC Erlinsbach 1 - SC Schöftland 2 5:0, FC Rupperswil 1 - FC Lenzburg 2 1:2, FC Küttigen 2 - FC Rothrist 1 0:3

Tabelle: 1. FC Frick 1b 3 Spiele/9 Punkte (9:5). 2. FC Rothrist 1 3/9 (14:1), 3. FC Buchs 1 3/9 (6:2), 4. FC Entfelden 1 2/6 (10:0), 5. FC Lenzburg 2 3/6 (8:4), 6. FC Erlinsbach 1 3/6 (6:7), 7. FC Küttigen 2 3/6 (4:5), 8. FC Othmarsingen 1 2/3 (5:4), 9. SC Schöftland 2 3/3 (5:10), 10. FC Beinwil am See 1 3/1 (4:9), 11. FC Seon 1 3/1 (7:10), 12. HNK Adria Aarau 3/0 (1:15), 13. FC Rohr 1 3/0 (2:6), 14. FC Rupperswil 1 3/0 (4:7).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des AFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 30.08.2021 07:41 Uhr.