4. Liga, Gruppe 2 Erneuter Sieg für Merenschwand gegen Gränichen Merenschwand reiht Sieg an Sieg: Gegen Gränichen hat das Team am Freitag bereits den dritten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 3:1 15.10.2022, 14.17 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Gränichen: Simone Conte brachte seine Mannschaft in der 8. Minute 1:0 in Führung. In der 33. Minute traf Musa Haljimi für Merenschwand zum 1:1-Ausgleich. In der 72. Minute gelang Michele Schmid der Führungstreffer zum 2:1 für Merenschwand. Erneut Michele Schmid traf in der 79. Minute auch zum 3:1 für Merenschwand.

Gelbe Karten gab es bei Gränichen für Ivo Coric (19.), Mirko Coric (72.) und Nico Müller (87.). Bei Merenschwand erhielten Michele Schmid (35.) und Miguel Maineri (39.) eine gelbe Karte.

Zahlreiche Gegentore sind für Gränichen ein relativ häufiges Phänomen. Durchschnittlich muss die Defensive 3.2 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 11).

Merenschwand machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit 18 Punkten auf Rang 5. Für Merenschwand ist es der dritte Sieg in Serie.

Merenschwand spielt in der nächsten Partie in einem Heimspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Gontenschwil 2 (Rang 12). Diese Begegnung findet am 21. Oktober statt (20.00 Uhr, Schulanlage, Merenschwand, Merenschwand).

Für Gränichen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zwölf Punkten auf Rang 9. Gränichen hat bisher viermal gewonnen und siebenmal verloren.

Für Gränichen geht es auswärts gegen FC Beinwil am See 2 (Platz 4) weiter. Das Spiel findet am 22. Oktober statt (17.30 Uhr, Strandbad, Beinwil am See).

Telegramm: FC Gränichen 2b - FC Merenschwand 1b 1:3 (1:1) - ZehnderMatte, Gränichen – Tore: 8. Simone Conte 1:0. 33. Musa Haljimi 1:1. 72. Michele Schmid 1:2. 79. Michele Schmid 1:3. – Gränichen: Simon Glumpler, Cédric Wehle, Mirko Coric, Ivo Coric, Kevin Schumacher, Neil Haller, Simone Conte, Kristian Coric, Florian Gjini, Jerome Blättler, Ramadan Salihi. – Merenschwand: Alex Marra, Patrick Stettler, Ivo Aeberhard, Julien Nussbaumer, Musa Haljimi, Michele Schmid, Andrin Tischhauser, Silvan Mattig, Miguel Maineri, Robin Schoch, Andrej Heggli. – Verwarnungen: 19. Ivo Coric, 35. Michele Schmid, 39. Miguel Maineri, 72. Mirko Coric, 87. Nico Müller.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 15.10.2022 14:13 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.