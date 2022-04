2. Liga AFV Erneuter Sieg für Brugg gegen Suhr – Malsor Osmani mit Last-Minute-Treffer Brugg reiht Sieg an Sieg: Gegen Suhr hat das Team am Dienstag bereits den fünften Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 3:2 19.04.2022, 23.38 Uhr

(chm)

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Brugg das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 92. Minute war Malsor Osmani.

Zum Auftakt der Partie hatte Vlerson Veseli sein Team in der 2. Minute in Führung geschossen. Gleichstand war in der 44. Minute hergestellt: Mirza Lasic traf für Suhr. In der 55. Minute schoss Vlerson Veseli Brugg mittels Elfmeter in Führung (2:1). Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 63, als Thomas Wernli für Suhr erfolgreich war.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Fabio Berz von Brugg erhielt in der 64. Minute die gelbe Karte.

Brugg rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. 42 Punkte bedeuten Rang 2. Für Brugg ist es der fünfte Sieg in Serie.

Als nächstes tritt Brugg in einem Heimspiel gegen das erstplatzierte Team FC Windisch zum Spitzenduell an. Diese Begegnung findet am Samstag (23. April) statt (18.00 Uhr, Stadion Au, Brugg).

Für Suhr hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 31 Punkten auf Rang 8. Suhr hat bisher zehnmal gewonnen, neunmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Suhr geht es daheim gegen FC Kölliken (Platz 12) weiter. Die Partie findet am Freitag (22. April) statt (20.15 Uhr, Hofstattmatten, Suhr).

Telegramm: FC Brugg - FC Suhr 3:2 (1:1) - Stadion Au, Brugg – Tore: 2. Vlerson Veseli 1:0. 44. Mirza Lasic 1:1. 55. Vlerson Veseli (Penalty) 2:1.63. Thomas Wernli 2:2. 92. Malsor Osmani 3:2. – Brugg: Yves Schönenberger, Noël Hottinger, Edison Veseli, Jonas Schmidt, Stefan Jovanovic, Fabio Berz, Cédric Zürcher, Sven Schönenberger, Malsor Osmani, Yanis Ouslama, Vlerson Veseli. – Suhr: Dominik Stutzer, Thomas Wernli, Loris Desando, Samet Türkmen, Timo Klaus, Igor Miranda de Sousa, Erson Basha, Güven Polat, Serkan Topal, Mirza Lasic, Steve Ejims. – Verwarnungen: 64. Fabio Berz.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga AFV:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Datenstand: 19.04.2022 23:34 Uhr.