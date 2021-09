Frauen 3. Liga Erneuter Sieg für Brugg gegen Beinwil am See Brugg reiht Sieg an Sieg: Gegen Beinwil am See hat das Team am Samstag bereits den dritten Sieg in Folge( in vier Spielen) feiern können. Das Resultat lautete 4:2 05.09.2021, 00.46 Uhr

(chm)

Das Skore eröffnete Kelly Liu in der 17. Minute. Sie traf für Brugg zum 1:0. Tabea Schneider erhöhte in der 19. Minute zur 2:0-Führung für Brugg. Dank dem Treffer von Julia Eichenberger (23.) reduzierte sich der Rückstand für Beinwil am See auf ein Tor (1:2).

Wiederum Julia Eichenberger (33. Minute) glich das Spiel für Beinwil am See aus. Corinne Stäuble erzielte in der 77. Minute den Führungstreffer zum 3:2 für Brugg. In der 90. Minute sorgte Sheryl Hochuli für den Schlusspunkt: sie traf zum 4:2 für Brugg.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In der Tabelle liegt Brugg weiterhin auf Rang 1. Das Team hat neun Punkte. Brugg feiert mit dem Sieg gegen Beinwil am See bereits den dritten Sieg der Saison. Das Team hat einmal zuhause und zweimal auswärts gewonnen. Verloren hat das Team noch nie.

Brugg bestreitet als nächstes auswärts das Spitzenspiel gegen das drittplatzierte Team FC Wohlen 1. Das Spiel findet am 11. September statt (19.30 Uhr, Niedermatten, Wohlen/AG).

Beinwil am See rutscht in der Tabelle von Rang 6 auf 8. Das Team hat drei Punkte. Für Beinwil am See war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Beinwil am See daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Mutschellen. Das Spiel findet am 11. September statt (19.30 Uhr, Strandbad, Beinwil am See).

Telegramm: FC Brugg - FC Beinwil am See 4:2 (2:2) - Stadion Au, Brugg – Tore: 17. Kelly Liu 1:0. 19. Tabea Schneider 2:0. 23. Julia Eichenberger 2:1. 33. Julia Eichenberger 2:2. 77. Corinne Stäuble 3:2. 90. Sheryl Hochuli 4:2. – Brugg: Samira Wicker, Joelle Rieder, Sandra Rohner, Coralie Spätig, Livia Haldimann, Chatun Bahnan, Mirjam Frey, Kelly Liu, Sheryl Hochuli, Corinne Stäuble, Tabea Schneider. – Beinwil am See: Seraina Urech, Doris Biljesko, Angelina Hintermann, Manuela Kägi, Winona Ryter, Jana Bötschi, Melina Kunz, Melina Seferovic, Oriana Schmid, Welida Khalid, Julia Eichenberger. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele des Tages in der Frauen 3. Liga: FC Brugg - FC Beinwil am See 4:2, FC Lenzburg - FC Wohlen 1 1:6, FC Fislisbach - SC Seengen 1:1

Tabelle: 1. FC Brugg 4 Spiele/12 Punkte (17:3). 2. FC Mutschellen 3/9 (10:3), 3. FC Wohlen 1 4/9 (12:7), 4. FC Fislisbach 4/5 (8:7), 5. FC Muri 3/4 (4:3), 6. SC Seengen 4/4 (8:7), 7. FC Turgi 3/3 (3:10), 8. FC Beinwil am See 4/3 (7:10), 9. FC Erlinsbach 2 3/1 (0:7), 10. FC Lenzburg 4/1 (4:16).

Mehr Details zum Spiel und zur Frauen 3. Liga finden Sie auf der Website des AFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 04.09.2021 22:54 Uhr.