3. Liga, Gruppe 2 Erneuter Sieg für Bremgarten gegen Villmergen – Blerim Pnishi mit Siegtor Bremgarten setzt seine Siegesserie auch gegen Villmergen fort. Das 2:1 zuhause am Samstag bedeutet bereits den sechsten Vollerfolg in Folge. 10.09.2022, 23.05 Uhr

Der Siegtreffer für Bremgarten gelang Blerim Pnishi in der 75. Minute. In der 16. Minute hatte Sizai Morina Bremgarten in Führung gebracht. Der Ausgleich für Villmergen fiel in der 44. Minute durch Jim Graf.

Im Spiel gab es total acht Karten. Bei Villmergen gab es fünf gelbe Karten. Bei Bremgarten erhielten Burim Zeqiraj (42.), Halil Hoxhaj (79.) und Vinicius Figueiredo Dias (93.) eine gelbe Karte.

In seiner Gruppe hat Bremgarten den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Total schoss das Team 20 Tore in sechs Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.3 Toren pro Spiel.

Mit dem Sieg hält Bremgarten seine Position an der Tabellenspitze. Nach sechs Spielen hat das Team 18 Punkte. Bremgarten feiert mit dem Sieg gegen Villmergen bereits den sechsten Sieg der Saison. Das Team hat dreimal zuhause und dreimal auswärts gewonnen. Verloren hat das Team noch nie.

Bremgarten bestreitet als nächstes in einem Auswärtsspiel das Spitzenspiel gegen das zweitplatzierte Team FC Neuenhof. Die Partie findet am 16. September statt (20.00 Uhr, Stausee, Neuenhof).

Nach der Niederlage büsst Villmergen zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit sieben Punkten auf Rang 10. Villmergen hat bisher zweimal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt. Villmergen verlor zudem erstmals zuhause.

Für Villmergen geht es daheim gegen FC Erlinsbach 1b (Platz 14) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 16. September (20.15 Uhr, Badmatte, Villmergen).

Telegramm: FC Bremgarten - FC Villmergen 2:1 (1:1) - Bärenmatt, Bremgarten – Tore: 16. Sizai Morina 1:0. 44. Jim Graf 1:1. 75. Blerim Pnishi (Penalty) 2:1. – Bremgarten: Patrick Brunner, Timo Jenni, Tihomir Grabovica, Yunus Aslan, Burim Zeqiraj, Yves Furrer, Halil Hoxhaj, Vinicius Figueiredo Dias, Kim Weiss, Sizai Morina, Blerim Pnishi. – Villmergen: Dominik Weber, Pascal Rummel, Patrick Burkard, Noah Haussener, Marco Sanvido, Jim Graf, Tefik Baki, Patrick Locher, Sandro Koch, Rilind Krasniqi, Arijan Gashi. – Verwarnungen: 31. Noah Haussener, 42. Burim Zeqiraj, 45. Marco Sanvido, 58. Tefik Baki, 74. Dominik Weber, 79. Halil Hoxhaj, 92. Arijan Gashi, 93. Vinicius Figueiredo Dias.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

