4. Liga, Gruppe 2 Erneuter Sieg für Beinwil am See gegen Suhr Beinwil am See reiht Sieg an Sieg: Gegen Suhr hat das Team am Samstag bereits den fünften Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 6:1 09.10.2022, 02.09 Uhr

(chm)

In der zweiten Halbzeit erzielte Beinwil am See über die Hälfte seiner Treffer, nämlich deren vier. Zur Halbzeitpause war das Team 2:0 in Führung gelegen.

Suhr war ein einziges Tor vergönnt, nämlich in der 66. Minute zum zwischenzeitlichen 1:4.

Die Torschützen für Beinwil am See waren: Leon Flückiger (2 Treffer), Timo Meister (1 Treffer), Tim Fessler (1 Treffer), Dilet Wolday (1 Treffer) und Antonio Carlos Ferreira Santos (1 Treffer). Einziger Torschütze für Suhr war: Diego de Faveri (1 Treffer).

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Beinwil am See gab es vier gelbe Karten. Bei Suhr erhielten Perwer Khaled (57.) und Ali Türkmen (67.) eine gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Beinwil am See zu den Besten: Das Team kassiert im Schnitt 1.7 Tore pro Partie (Rang 3).

Die Abwehr von Suhr kassiert nicht selten viele Gegentore. Total liess das Team 26 Tore in neun Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.9 Toren pro Spiel (Rang 9).

Die Tabellensituation hat sich für Beinwil am See nicht verändert. Das Team liegt mit 22 Punkten auf Rang 4. Für Beinwil am See ist es der fünfte Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel trifft Beinwil am See auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das elftplatzierte FC Menzo Reinach 2. Die Partie findet am 16. Oktober statt (15.00 Uhr, Fluckmatt, Menziken AG).

Nach der Niederlage büsst Suhr zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 14 Punkten auf Rang 7. Nach zwei Siegen in Serie verliert Suhr erstmals wieder. Suhr verlor zudem erstmals zuhause.

Auf Suhr wartet im nächsten Spiel daheim das sechstplatzierte Team FC Sarmenstorf 2a, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am 14. Oktober statt (20.15 Uhr, Hofstattmatten, Suhr).

Telegramm: FC Beinwil am See 2 - FC Suhr 2 6:1 (2:0) - Strandbad, Beinwil am See – Tore: 14. Tim Fessler 1:0. 26. Antonio Carlos Ferreira Santos 2:0. 50. Leon Flückiger 3:0. 59. Leon Flückiger 4:0. 66. Diego de Faveri 4:1. 79. Dilet Wolday 5:1. 89. Timo Meister 6:1. – Beinwil am See: Tobias Hediger, Levi Wüst, Leon Flückiger, Luigi Malagnino, Shaganan Sarvananthan, Tim Fessler, David Dordevic, Joel Hofmann, Samuel Prskalo, Antonio Carlos Ferreira Santos, Manuel Schneeberger. – Suhr: Hüseyincan Cöcelli, Ali Türkmen, Efe Kaan Celik, Perwer Khaled, Yared Daniel, Marko Lucic, Bruno Miguel Pereira Rodrigues, Zoran Milic, Matias Rafael Sendão Pinheiro, Caglar Sekmec, Diego de Faveri. – Verwarnungen: 30. Levi Wüst, 57. Perwer Khaled, 63. Patrick Hintermann, 67. Ali Türkmen, 82. Max Schawalder, 85. Timo Meister.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

