4. Liga, Gruppe 2 Erneuter Sieg für Ata Seon gegen Gontenschwil – Siegtreffer durch Kevin Alexandre Lourenço Fernandes Gontenschwil lag gegen Ata Seon deutlich vorne, nämlich 2:0 (20. Minute) - und verlor dennoch. Ata Seon feiert einen 4:3-Heimsieg. 17.10.2021, 09.30 Uhr

(chm)

Aleksandar Zarkovic eröffnete in der 15. Minute das Skore, als er für Gontenschwil das 1:0 markierte. Gontenschwil baute die Führung in der 20. Minute (Jon Mendez) weiter aus (2:0). Die 29. Minute brachte für Ata Seon den Anschlusstreffer zum 1:2. Erfolgreich war Mert Osma.

Gleichstand stellte Emre Özata durch seinen Treffer für Ata Seon in der 40. Minute her. Per Penalty traf Ege Köseciogullari in der 62. Minute zur 3:2-Führung für Ata Seon. Erjon Hulaj glich in der 70. Minute für Gontenschwil aus. Es hiess 3:3. In der 74. Minute schoss Kevin Alexandre Lourenço Fernandes Ata Seon in Führung. Es war der Siegtreffer.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Ata Seon, nämlich für Kevin Alexandre Lourenço Fernandes (80.). Eine Verwarnung gab es für Gontenschwil, nämlich für Benjamin Lehner (80.).

Zahlreiche Gegentore sind für Gontenschwil ein relativ häufiges Phänomen. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 4.1 (Rang 13).

Die Tabellensituation hat sich für Ata Seon nicht verändert. Das Team liegt mit 25 Punkten auf Rang 3. Ata Seon hat bisher achtmal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Ata Seon spielt in der nächsten Partie in einem Auswärtsspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Seon 2 (Rang 13). Das Spiel findet am 23. Oktober statt (18.00 Uhr, Zelgli, Seon).

Gontenschwil verharrt nach der Niederlage auf dem 14. Und damit letzten Platz. Für Gontenschwil war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Mit dem viertplatzierten FC Erlinsbach 2 kriegt es Gontenschwil als nächstes in einem Heimspiel mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Das Spiel findet am 22. Oktober statt (20.15 Uhr, PAMO Neumättli, Gontenschwil).

Telegramm: FC Ataspor - FC Gontenschwil 2 4:3 (2:2) - Zelgli, Seon – Tore: 15. Aleksandar Zarkovic 0:1. 20. Jon Mendez 0:2. 29. Mert Osma 1:2. 40. Emre Özata 2:2. 62. Ege Köseciogullari (Penalty) 3:2.70. Erjon Hulaj 3:3. 74. Kevin Alexandre Lourenço Fernandes 4:3. – Ata Seon: Yunus Yildirim, Aytac Akyol, Salih Yelli, Baris Döner, Kadir Culhaoglu, Ahmet Can Tapali, Kubilay Yigit, Ege Köseciogullari, Iksan Akyol, Emre Özata, Mert Osma. – Gontenschwil: Flavio Gautschi, Benjamin Lehner, Kevin Widmer, Matej Lovrinovic, Dominic Gautschi, Aleksandar Zarkovic, Jonah Maurer, Yanik Kunz, Jon Mendez, Erjon Hulaj, Lino Häfliger. – Verwarnungen: 80. Kevin Alexandre Lourenço Fernandes, 80. Benjamin Lehner.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 2: FC Erlinsbach 2 - FC Kölliken 2b 8:2, FC Villmergen 2a - FC Niederlenz 1 2:1, FC Ataspor - FC Gontenschwil 2 4:3, FC Buchs 2 - FC Rupperswil 2 3:2, FC Menzo Reinach 2 - FC Seon 2 1:1

Tabelle: 1. FC Villmergen 2a 12 Spiele/32 Punkte (44:7). 2. FC Niederlenz 1 12/31 (50:13), 3. FC Ataspor 12/25 (30:27), 4. FC Erlinsbach 2 12/24 (54:29), 5. FC Türkiyemspor 1 11/20 (33:23), 6. SC Seengen 1 11/19 (41:23), 7. FC Buchs 2 12/15 (22:27), 8. FC Menzo Reinach 2 11/13 (22:48), 9. FC Rupperswil 2 12/13 (21:28), 10. FC Kölliken 2b 12/13 (28:44), 11. FC Sarmenstorf 2a 12/12 (21:33), 12. FC Schönenwerd-Niedergösgen 2a 11/10 (17:28), 13. FC Seon 2 12/10 (16:36), 14. FC Gontenschwil 2 12/1 (16:49).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des AFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 16.10.2021 21:49 Uhr.

