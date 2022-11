3. Liga, Gruppe 1 Erlinsbach und Entfelden teilen sich Punkte 1:1 lautet das Resultat zwischen Erlinsbach und Entfelden. Die Teams teilen sich die Punkte. 06.11.2022, 00.14 Uhr

Die Tore fielen erst in der zweiten Halbzeit. Das 1:0 erzielte Serkan Karamese in der 52. Minute. Den Ausgleich erzielte Fisnik Nuhi in der 79. Minute.

Bei Erlinsbach sah Toni Istuk Banic (80.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Serkan Karamese (72.) und Burim Hasanramaj (84.). Die einzige gelbe Karte bei Entfelden erhielt: Ilir Thaqi (55.)

In seiner Gruppe hat Erlinsbach den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Durchschnittlich trifft die Offensive 2.7 Mal pro Partie.

Erlinsbach bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit 20 Punkten auf Rang 6. Erlinsbach hat bisher fünfmal gewonnen, dreimal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Erlinsbach zuhause auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das 13.-platzierte FC Beinwil am See. Zu diesem Spiel kommt es am 25. März (18.00 Uhr, Sportplatz Breite, Niedererlinsbach).

Für Entfelden hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 18 Punkten auf Rang 7. Entfelden hat bisher viermal gewonnen, dreimal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Für Entfelden geht es in einem Heimspiel gegen FC Veltheim AG (Platz 12) weiter. Das Spiel findet am 25. März statt (19.00 Uhr, Sportanlage Schützenrain, Oberentfelden).

Telegramm: FC Erlinsbach 1a - FC Entfelden 1:1 (0:0) - Sportplatz Breite, Niedererlinsbach – Tore: 52. Serkan Karamese 1:0. 79. Fisnik Nuhi 1:1. – Erlinsbach: Ivan Ebinger, Giovanni Di Nunzio, David Grieder, Serkan Karamese, David Isenschmid, Robbie von Felten, Burim Hasanramaj, Daniss Mujanovic, Nikola Loznjakovic, Toni Istuk Banic, Dominique May. – Entfelden: Roger Küng, Nico Paulin, Juan Carlos Brugger, Florian Scherer, Aris Montagnolo, Alessandro Busto, Davide Ragusa, Ilir Thaqi, Lukas Zgraggen, Fisnik Nuhi, Suajb Seljmani. – Verwarnungen: 55. Ilir Thaqi, 72. Serkan Karamese, 84. Burim Hasanramaj – Ausschluss: 80. Toni Istuk Banic.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

