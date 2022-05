3. Liga, Gruppe 1 Erlinsbach siegt nach drei Niederlagen – Dominique May trifft dreimal Nach drei Niederlagen in Serie hat Erlinsbach am Freitag gegen Rohr einen Sieg feiern können. Das Team gewann auswärts 7:1. 29.05.2022, 00.14 Uhr

Auf dem Weg zum ungefährdeten Sieg erzielte Erlinsbach drei seiner Tore in der ersten Halbzeit, vier kamen in der zweiten Halbzeit dazu.

Rohr war ein einziges Tor vergönnt, nämlich in der 90. Minute zum zwischenzeitlichen 1:7.

Matchwinner für Erlinsbach war Dominique May, der gleich dreimal traf. Die weiteren Torschützen für Erlinsbach waren: Michael Frey (2 Treffer) und Egzoart Islami (2 Treffe.) einziger Torschütze für Rohr war: Patrik Perlaska (1 Treffer).

Bei Rohr sah Martin Dreni (83.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Florent Elezaj (33.), Patrik Perlaska (42.) und Martin Dreni (76.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Erlinsbach, Janosch Flükiger (89.) kassierte sie.

Zahlreiche Gegentore sind für Rohr ein relativ häufiges Phänomen. Total liess das Team 106 Tore in 24 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 4.4 Toren pro Spiel (Rang 14).

Die Tabellensituation hat sich für Erlinsbach nicht verändert. Mit 34 Punkten liegt das Team auf Rang 7. Erlinsbach hat bisher elfmal gewonnen, zwölfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Erlinsbach in einem Heimspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das 13.-platzierte HNK Adria Aarau. Das Spiel findet am 3. Juni statt (20.15 Uhr, Sportplatz Breite, Niedererlinsbach).

Rohr verharrt nach der Niederlage auf dem 14. Und damit letzten Platz. Für Rohr war es bereits die siebte Niederlage in Serie.

Mit dem achtplatzierten SC Schöftland 2 kriegt es Rohr als nächstes auf fremdem Terrain mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 3. Juni (20.15 Uhr, Sportanlage Rütimatten, Schöftland).

Telegramm: FC Rohr 1 - FC Erlinsbach 1 1:7 (0:3) - Sportplatz Winkel, Rohr – Tore: 10. Egzoart Islami 0:1. 38. Michael Frey 0:2. 45. Egzoart Islami 0:3. 47. Michael Frey (Penalty) 0:4.58. Dominique May 0:5. 68. Dominique May 0:6. 78. Dominique May 0:7. 90. Patrik Perlaska (Penalty) 1:7. – Rohr: Eduard Spahiu, Dean Meier, Ardit Gashi, Urim Mulaj, Florent Elezaj, Radovan Radevic, Patrik Perlaska, Leonard Rashiti, Martin Dreni, Indrit Rrafshi, Ilir Thaqi. – Erlinsbach: Marco Lüscher, Timo Göldi, Janosch Flükiger, Kevin Burkhard, Jorin Pfister, David Isenschmid, Dominique May, Egzoart Islami, Nikola Loznjakovic, Francesco Cantoni, Michael Frey. – Verwarnungen: 33. Florent Elezaj, 42. Patrik Perlaska, 76. Martin Dreni, 89. Janosch Flükiger – Ausschluss: 83. Martin Dreni.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

