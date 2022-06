4. Liga, Gruppe 1 - Aufstiegsrunde Erlinsbach siegt 4:1 im Spitzenspiel gegen Masis Aarau – Masis Aarau verliert nach drei Siegen Erlinsbach setzt seine Siegesserie auch gegen Masis Aarau fort. Das 4:1 auswärts am Samstag bedeutet bereits den sechsten Vollerfolg in Folge. 11.06.2022, 23.12 Uhr

(chm)

Das Skore eröffnete Evrim Saglam in der 1. Minute. Er traf für Erlinsbach zum 1:0. In der 3. Minute baute Michael Wirth den Vorsprung für Erlinsbach auf zwei Tore aus (2:0). Per Penalty traf Andrea D Onofrio in der 17. Minute für Masis Aarau zum Anschlusstreffer (1:2)

Mit seinem Tor in der 47. Minute brachte Gavin Porcelli Erlinsbach mit zwei Treffern 3:1 in Führung. Das letzte Tor der Partie erzielte Jan Arnet, der in der 50. Minute die Führung für Erlinsbach auf 4:1 ausbaute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Masis Aarau für Marco De Giorgi (50.) und Kristijan Coli (70.). Die einzige gelbe Karte bei Erlinsbach erhielt: Yannik Zacheo (17.)

In seiner Gruppe hat Erlinsbach den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Total schoss das Team 35 Tore in zwölf Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.7 Toren pro Spiel.

Dank dem Sieg führt Erlinsbach neu die Tabelle an. Das Team hat nach 13 Spielen 28 Punkte auf dem Konto. Das ist eine Verbesserung um einen Platz. Für Erlinsbach ist es der sechste Sieg in Serie.

Für Erlinsbach ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Nach der Niederlage muss Masis Aarau die Tabellenführung abgeben. Mit 27 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Masis Aarau hat bisher achtmal gewonnen, einmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Masis Aarau ist ebenfalls kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Masis Aarau - FC Erlinsbach 2 1:4 (1:3) - Sportanlage Schachen Aarau, Aarau – Tore: 1. Evrim Saglam 0:1. 3. Michael Wirth 0:2. 17. Andrea D Onofrio (Penalty) 1:2.47. Gavin Porcelli 1:3. 50. Jan Arnet (Penalty) 1:4. – Masis Aarau: Alen Asadurian, Stefan Hadad, Andry Gutiérrez, Andrea D Onofrio, Christopher Hadodo, Sascha Salzmann, Dejan Risonjic, Manuel Pitaqaj, Alessio Melis, Marco De Giorgi, Armen Destici. – Erlinsbach: Manuel Schaer, Loris Rüedi, Gerard Toni, Setshi Toni, Simone Palazzolo, Angelo Cannata, Yannik Zacheo, Evrim Saglam, Michael Wirth, Jan Arnet, Gavin Porcelli. – Verwarnungen: 17. Yannik Zacheo, 50. Marco De Giorgi, 70. Kristijan Coli.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1 - Aufstiegsrunde:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 11.06.2022 23:09 Uhr.