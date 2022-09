3. Liga, Gruppe 1 Erlinsbach sichert sich mit Penaltytor Unentschieden gegen Othmarsingen Erlinsbach und Othmarsingen spielen 1:1 und teilen sich somit die Punkte. 26.09.2022, 10.59 Uhr

In der 30. Minute schoss Manuel Bürgisser das 0:1. Der Ausgleich fiel erst in der Nachspielzeit: Robbie von Felten traf in der 91. Minute für Othmarsingen zum Ausgleich.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Erlinsbach sah Toni Istuk Banic (92.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Toni Istuk Banic (26.), Janosch Flükiger (45.) und David Grieder (69.). Gelbe Karten gab es bei Othmarsingen für Hajrullah Murati (27.), Justin Brahimaj (77.) und Manuel Bürgisser (91.).

Kein Team schiesst mehr Tore pro Spiel in der Gruppe als Erlinsbach: Im Schnitt erzielt das Team 2.8 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach acht Spielen, in denen die Offensive 22 Tore erzielte.

Keine Änderung in der Tabelle für Erlinsbach: Mit zehn Punkten liegt das Team auf Rang 10. Erlinsbach hat bisher zweimal gewonnen, zweimal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Erlinsbach geht es auf fremdem Terrain gegen FC Gontenschwil (Platz 8) weiter. Die Partie findet am 4. Oktober statt (20.15 Uhr, PAMO Neumättli, Gontenschwil).

Das Unentschieden bringt Othmarsingen in der Tabelle einen Platz nach vorne. Das Team liegt neu mit 14 Punkten auf Rang 2. Othmarsingen hat bisher viermal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Als nächstes tritt Othmarsingen zuhause gegen das drittplatzierte Team FC Buchs zum Spitzenduell an. Die Partie findet am Mittwoch (28. September) statt (20.15 Uhr, Falkenmatt, Othmarsingen).

Telegramm: FC Erlinsbach 1a - FC Othmarsingen 1:1 (0:1) - Sportplatz Breite, Niedererlinsbach – Tore: 30. Manuel Bürgisser 0:1. 91. Robbie von Felten (Penalty) 1:1. – Erlinsbach: Ivan Ebinger, David Grieder, Janosch Flükiger, Marco Lüscher, Giovanni Di Nunzio, Daniss Mujanovic, Nikola Loznjakovic, Robbie von Felten, Lars Isenschmid, Burim Hasanramaj, Toni Istuk Banic. – Othmarsingen: Thomas Hanna, Luka Ilceski, Gazmend Gjini, Manuel Bürgisser, Robert Lukaj, Hajrullah Murati, Justin Brahimaj, Dölf Bieri, Albert Pjetri, Jeton Bushaj, Sebastian Marku. – Verwarnungen: 26. Toni Istuk Banic, 27. Hajrullah Murati, 45. Janosch Flükiger, 69. David Grieder, 77. Justin Brahimaj, 91. Manuel Bürgisser – Ausschluss: 92. Toni Istuk Banic.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 25.09.2022 17:51 Uhr.

