4. Liga, Gruppe 4 Erfolg für Windisch gegen Juventina Wettingen – Eduard Lleshaj als Matchwinner Sieg für Windisch: Gegen Juventina Wettingen gewinnt das Team am Freitag zuhause 3:2. 28.08.2021, 16.31 Uhr

(chm)

Die Entscheidung fiel in der 62. Minute, als Eduard Lleshaj den Treffer zum 3:2 für Windisch erzielte.

Albin Kolica hatte davor in der 11. Minute zum 1:0 für Windisch getroffen. Durch Penalty kam es in der 20. Minute zum Ausgleich für Juventina Wettingen. David Fauci verwandelte erfolgreich. Frederico Bieri erzielte in der 31. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Juventina Wettingen. Per Elfmeter glich Albin Kolica das Spiel in der 54. Minute für Windisch wieder aus.

Im Spiel gab es total zwölf Karten. Bei Windisch sah Adriel Batista (60.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Adriel Batista (25.) und Benjamin Linder (75.). Bei Juventina Wettingen sah Frederico Bieri (88.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Juventina Wettingen weitere acht gelbe Karten.

Windisch liegt nach Spiel 3 mit neun Punkten auf Rang 1. Für Windisch geht es auf fremdem Terrain gegen FC Fislisbach 2 weiter. Das Spiel findet am Mittwoch (1. September) statt (20.15 Uhr, Esp, Fislisbach).

Juventina Wettingen steht mit drei Punkten auf Rang 8. Juventina Wettingen spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Spreitenbach 1a. Das Spiel findet am Mittwoch (1. September) statt (20.15 Uhr, Kreuzzelg, Wettingen).

Telegramm: FC Windisch 2 - FC Juventina Wettingen 3:2 (1:2) - Dägerli, Windisch – Tore: 11. Albin Kolica 1:0. 20. David Fauci (Penalty) 1:1.31. Frederico Bieri 1:2. 54. Albin Kolica (Penalty) 2:2.62. Eduard Lleshaj 3:2. – Windisch: Dario Accardi, Albin Bushi, Argzon Kolica, Sinthuyan Ravindrarajah, Benjamin Linder, Bosko Todorovic, Burim Ramadani, Eduard Lleshaj, Fabian Lleshaj, Anselme Ouattara, Adriel Batista. – Juventina Wettingen: Andrin Nyffenegger, Sasko Vuckov, Victor Manuel Rodriguez Lopez, Francisco David Alvarez, Claudio Mancuso, David Fauci, Nicolas Mangold, Alessandro Indelicato, Jérome Binkert, Frederico Bieri, Marco Cacace. – Verwarnungen: 25. Adriel Batista, 30. Marco Cacace, 69. Frederico Bieri, 73. Alessandro Indelicato, 75. Benjamin Linder, 75. David Fauci, 80. Jérome Binkert, 86. Valon Krasniqi, 90. Victor Manuel Rodriguez Lopez, 92. Claudio Mancuso – Ausschlüsse: 60. Adriel Batista, 88. Frederico Bieri.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 4: FC Windisch 2 - FC Juventina Wettingen 3:2, FC Spreitenbach 1a - FC Klingnau 2 6:0

Tabelle: 1. FC Windisch 2 3 Spiele/9 Punkte (11:6). 2. SC Zurzach 1 2/6 (15:1), 3. FC Turgi 1a 2/6 (6:1), 4. FC Spreitenbach 1a 3/6 (12:7), 5. FC Suryoye Wasserschloss 1 2/4 (9:4), 6. FC Veltheim AG 1/3 (3:1), 7. FC Fislisbach 2 2/3 (4:4), 8. FC Juventina Wettingen 2/3 (6:5), 9. FC Mellingen 2b 2/3 (3:8), 10. FC Schinznach Bad 2/1 (5:6), 11. FC Leibstadt 2/0 (1:10), 12. FC Brugg 2 2/0 (2:8), 13. FC Frick 3 2/0 (2:8), 14. FC Klingnau 2 3/0 (2:12).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 4 finden Sie auf der Website des AFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 28.08.2021 16:28 Uhr.