2. Liga AFV Erfolg für Wettingen gegen Niederwil Wettingen gewinnt am Samstag zuhause gegen Niederwil 3:1. 23.04.2022, 22.41 Uhr

Den Auftakt machte Mourad Boulaouche, der in der 29. Minute für Wettingen zum 1:0 traf. In der 46. Minute baute Raoul Canzian den Vorsprung für Wettingen auf zwei Tore aus (2:0). In der 84. Minute verwandelte Rafael Schertenleib erfolgreich einen Elfmeter und brachte Niederwil so auf 1:2 heran. In der 85. Minute erhöhte Jacopo Canzian auf 3:1 für Wettingen.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Wettingen erhielten Ekrem Alili (78.) und Mourad Boulaouche (80.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Niederwil erhielt: Reto Salm (72.)

Zahlreiche Gegentore sind für Niederwil ein relativ häufiges Phänomen. Die total 57 Gegentore in 21 Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.7 Toren pro Match (Rang 14).

Wettingen bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit 32 Punkten auf Rang 9. Wettingen hat bisher neunmal gewonnen, siebenmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Wettingen auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Sarmenstorf. Zu diesem Spiel kommt es am 30. April (18.00 Uhr, Bühlmoos, Sarmenstorf).

Für Niederwil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 15 Punkten auf Rang 14. Niederwil hat bisher viermal gewonnen, 14mal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Mit dem achtplatzierten FC Menzo Reinach kriegt es Niederwil als nächstes in einem Heimspiel mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 30. April (18.00 Uhr, Riedmatt, Niederwil).

Telegramm: FC Wettingen - FC Niederwil 3:1 (1:0) - Stadion Altenburg, Wettingen – Tore: 29. Mourad Boulaouche 1:0. 46. Raoul Canzian 2:0. 84. Rafael Schertenleib (Penalty) 2:1.85. Jacopo Canzian 3:1. – Wettingen: Roman Heiniger, Stefano Imbrogno, Alnord Feta, Ekrem Alili, Emanuel Iuliano, Almedin Qerimi, Raoul Canzian, Kevin Bamberger, Mourad Boulaouche, Massimo Montalto, Jacopo Canzian. – Niederwil: Simon Zimmermann, Rafael Schertenleib, Oliver Allenspach, Luca Angst, Jamie Specker, Damian Wüthrich, Noah Schwegler, Oliver Stutz, Nico Gautschi, Marino Feurer, Fabrice Rätz. – Verwarnungen: 72. Reto Salm, 78. Ekrem Alili, 80. Mourad Boulaouche.

