3. Liga, Gruppe 2 Erfolg für Villmergen gegen Zurzach Villmergen gewinnt am Freitag zuhause gegen Zurzach 3:1. 30.09.2022, 23.51 Uhr

(chm)

Zurzach ging zunächst in der 23. Minute in Führung, als Henrique Amiguinho Coutinho zum 1:0 traf. In der 70. Minute gelang Villmergen jedoch durch Tefik Baki der Ausgleich. In der 74. Minute gelang Rilind Krasniqi der Führungstreffer zum 2:1 für Villmergen. Das letzte Tor der Partie fiel in der 93. Minute, als Sandro Koch für Villmergen auf 3:1 erhöhte.

Bei Villmergen erhielten Noah Haussener (26.), Tefik Baki (85.) und Sandro Koch (88.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Zurzach für Severin Büeler (81.) und Christian Branco (85.).

Dass Villmergen viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen neun Spielen hat Villmergen durchschnittlich 3.7 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 3 mit durchschnittlich 1.9 zugelassenen Toren pro Spiel.

Villmergen machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit 14 Punkten auf Rang 4. Villmergen hat bisher viermal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Villmergen geht es auswärts gegen FC Spreitenbach (Platz 8) weiter. Das Spiel findet am 7. Oktober statt (20.15 Uhr, Mittlerzelg, Spreitenbach).

Für Zurzach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zehn Punkten auf Rang 11. Zurzach hat bisher dreimal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Zurzach in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Neuenhof. Zu diesem Spiel kommt es am 8. Oktober (18.30 Uhr, Barz, Zurzach).

Telegramm: FC Villmergen - SC Zurzach 3:1 (0:1) - Badmatte, Villmergen – Tore: 23. Henrique Amiguinho Coutinho 0:1. 70. Tefik Baki 1:1. 74. Rilind Krasniqi 2:1. 93. Sandro Koch 3:1. – Villmergen: Dominik Weber, Pascal Rummel, Patrick Burkard, Noah Haussener, Marco Sanvido, Edmond Selimi, Jannis Brunner, Sandro Koch, Jim Graf, Rilind Krasniqi, Arijan Gashi. – Zurzach: Tim Burkard, Yannick Mauch, Kujtim Durmishi, Michael Binder, Danilo Cella Sanchez, Jan Georg, Michael Lourenco Satzinger, Loris Edelmann, Lukas Edelmann, Henrique Amiguinho Coutinho, Severin Büeler. – Verwarnungen: 26. Noah Haussener, 81. Severin Büeler, 85. Tefik Baki, 85. Christian Branco, 88. Sandro Koch.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 30.09.2022 23:48 Uhr.

