3. Liga, Gruppe 1 Erfolg für Veltheim gegen Beinwil am See Veltheim gewinnt am Dienstag zuhause gegen Beinwil am See 6:4. 07.09.2022, 02.15 Uhr

(chm)

Der spätere Verlierer Beinwil am See lag 2:1 (45. Minute) und 3:2 (55. Minute) in Führung.

Veltheim drehte das Spiel ab der 63. Minute. Mit vier Toren in den letzten 27 Minuten sicherte sich das Team den 6:4-Sieg.

Die Torschützen für Veltheim waren: Philipp Kläy (2 Treffer), Deyan Vetter (2 Treffer), Joshua Hächler (1 Treffer) und Alec Madea (1 Treffer). Für Beinwil am See waren mehrmals erfolgreich. Sie alle trafen zweimal. .

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Zahlreiche Gegentore sind für Beinwil am See ein relativ häufiges Phänomen. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 4.4 (Rang 14).

Veltheim machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit sieben Punkten auf Rang 7. Veltheim hat bisher zweimal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt. Veltheim siegte zudem erstmals auswärts.

Für Veltheim geht es auf fremdem Terrain gegen SC Schöftland 2 (Platz 11) weiter. Diese Begegnung findet am Sonntag (11. September) statt (10.30 Uhr, Sportanlage Rütimatten, Schöftland).

Mit der Niederlage rückt Beinwil am See in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit drei Punkten neu Platz 12. Beinwil am See hat bisher einmal gewonnen und viermal verloren.

Beinwil am See trifft im nächsten Spiel zuhause auf FC Rupperswil (Platz 13). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am Freitag (9. September) statt (20.15 Uhr, Strandbad, Beinwil am See).

Telegramm: FC Veltheim AG - FC Beinwil am See 6:4 (1:2) - Sportplatz Schachen, Veltheim – Tore: 27. Philipp Kläy 1:0. 41. Bruno Merz 1:1. 45. Bruno Merz 1:2. 47. Deyan Vetter 2:2. 55. Sertan Kanik 2:3. 63. Philipp Kläy 3:3. 65. Deyan Vetter 4:3. 80. Joshua Hächler 5:3. 87. Alec Madea 6:3. 89. Sertan Kanik 6:4. – Veltheim: Nicolas Peterhans, Michael Schumacher, Nicola Hersche, Sandro Heimgartner, Pascal Zulauf, Deyan Vetter, Dario Werder, Tobias Kummer, Luca Grandi, Joshua Hächler, Philipp Kläy. – Beinwil am See: Leeroy Schlatter, Dario Holliger, Gabriel Jukic, Fabian Merz, Noah Speck, Diogo Calixto Antunes, Matteo Pitzalis, Sertan Kanik, Bruno Merz, Omer Jasari, Alain Baumann. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 07.09.2022 01:17 Uhr.

