4. Liga, Gruppe 4 Erfolg für Turgi gegen Schinznach Bad im ersten Spiel – Siegtreffer in allerletzter Minute Turgi beginnt die Saison mit einem Erfolgserlebnis: Gegen Schinznach Bad setzt es zuhause einen 3:2-Sieg ab. 15.08.2022, 09.35 Uhr

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Turgi das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 90. Minute war Andrin Deck.

In der 2. Minute hatte Nemanja Ristic zuvor den ersten Treffer der Partie zum 1:0 für sein Team erzielt. Zum Ausgleich für Turgi traf Andrin Deck in der 7. Minute. In der 48. Minute gelang Antonio Bujchevski der Führungstreffer zum 2:1 für Schinznach Bad. Zum Ausgleich für Turgi traf Joel Jappert in der 77. Minute.

Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Turgi. Für Schinznach Bad gab es keine Karte.

Nach dem ersten Spiel steht Turgi auf dem vierten Rang. Im nächsten Spiel trifft Turgi auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zehntplatzierte FC Döttingen. Die Partie findet am 19. August statt (20.00 Uhr, Aarebrücke, Kleindöttingen).

In der Tabelle steht Schinznach Bad nach dem ersten Spiel auf Rang 11. Schinznach Bad trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf FC Juventina Wettingen 1a (Platz 13). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 20. August statt (18.30 Uhr, Sportplatz Schachen, Schinznach).

Telegramm: FC Turgi 2 - FC Schinznach Bad 3:2 (1:1) - Sportanlage Oberau, Untersiggenthal – Tore: 2. Nemanja Ristic 0:1. 7. Andrin Deck 1:1. 48. Antonio Bujchevski 1:2. 77. Joel Jappert 2:2. 90. Andrin Deck 3:2. – Turgi: Biagio Anzalone, Levin Baumgartner, Marco Madonia, Joel Jappert, Andrea Utrio, Daniel Tschopp, Nicolo Vicari, Sergio Passalacqua, Noah Jappert, Andrin Deck, Ramon Stutz. – Schinznach Bad: Blagoj Mihailovski, Aleksandar Stanojlovic, Fabio Rondinelli, Antonis Gkolosis, Kevin Vogelsang, Elpidio Cristofaro, Nemanja Ristic, Mario Patrone, Dreni Shala, Giuseppe Ambrosio, Antonio Bujchevski. – Verwarnungen: 72. Andrea Utrio, 90. Fabio Meier, 90. Tim Saner, 92. Andrin Deck.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 4:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

