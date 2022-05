4. Liga, Gruppe 1 - Aufstiegsrunde Erfolg für Seengen gegen Aarburg – Entscheidung in der Schlussminute Seengen behielt im Spiel gegen Aarburg am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 2:1. 07.05.2022, 21.28 Uhr

(chm)

Der Siegtreffer für Seengen gelang Louis Gauchat in der 91. Minute. In der 8. Minute hatte Simon Kalt Seengen in Führung gebracht. Der Ausgleich für Aarburg fiel in der 52. Minute durch Ali Sahin Ozan.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Kabil Gürkan von Aarburg erhielt in der 46. Minute die gelbe Karte.

Seengen rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Neun Punkte bedeuten Rang 8. Seengen hat bisher dreimal gewonnen und viermal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Seengen auswärts mit seinem Tabellennachbarn FC Muhen 1 (Platz 9) zu tun. Die Partie findet am 14. Mai statt (18.00 Uhr, Breite/Gemeinde, Muhen).

Für Aarburg hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit vier Punkten auf Rang 12. Für Aarburg ist es bereits die vierte Niederlage der laufenden Saison. Ein Spiel von Aarburg ging unentschieden aus.

Aarburg spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Oftringen 2 (Platz 7). Diese Begegnung findet am Dienstag (10. Mai) statt (20.00 Uhr, Längacker, Aarburg).

Telegramm: SC Seengen 1 - FC Aarburg 1 2:1 (1:0) - Musterplatz, Seengen – Tore: 8. Simon Kalt 1:0. 52. Ali Sahin Ozan 1:1. 91. Louis Gauchat 2:1. – Seengen: Thomas Amport, Patrick Furrer, Nino Vögeli, Gian Lindenmann, Simon Häusler, Robin Dössegger, Louis Gauchat, Cédric Stutz, Tim Vögeli, Fabian Giuliani, Simon Kalt. – Aarburg: Simon Nützi, Steven Yonas, Michael Jäggi, Kabil Gürkan, Gabriel Konac, Pajazit Mustafa, Abdo Danho, André Filipe Condinho Marques, Kemal Duman, Ali Sahin Ozan, Kushtrim Hasani. – Verwarnungen: 46. Kabil Gürkan.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1 - Aufstiegsrunde:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 07.05.2022 21:25 Uhr.