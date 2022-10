4. Liga, Gruppe 4 Erfolg für Schinznach Bad gegen Frick Sieg für Schinznach Bad: Gegen Frick gewinnt das Team am Samstag zuhause 4:3. 09.10.2022, 20.26 Uhr

Den Auftakt machte Antonio Bujchevski, der in der 3. Minute für Schinznach Bad zum 1:0 traf. Mentor Mujota glich in der 13. Minute für Frick aus. Es hiess 1:1. Das Tor von Elpidio Cristofaro in der 24. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Schinznach Bad.

Mit seinem Tor in der 32. Minute brachte Antonio Bujchevski Schinznach Bad mit zwei Treffern 3:1 in Führung. Elpidio Cristofaro baute in der 67. Minute die Führung für Schinznach Bad weiter aus (4:1). In der 85. Minute verkleinerte Selman Mujota den Rückstand von Frick auf 2:4. Es handelte sich um einen Penalty. In der Schlussphase kam Frick noch auf 3:4 heran. Rodrigo Miguel Azinheira Machado war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 87. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Schinznach Bad. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Frick, Selman Mujota (52.) kassierte sie.

Die Abwehr von Frick kassiert nicht selten viele Gegentore. Total liess das Team 40 Tore in zehn Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 4 Toren pro Spiel (Rang 13).

Schinznach Bad machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit elf Punkten auf Rang 10. Für Schinznach Bad ist es der zweite Sieg in Serie.

Für Schinznach Bad geht es auswärts gegen FC Klingnau 2 (Platz 8) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 15. Oktober (18.00 Uhr, Sportplatz Grie, Klingnau).

Frick verharrt nach der Niederlage auf dem 14. Und damit letzten Platz. Frick hat bisher einmal gewonnen und neunmal verloren.

Mit dem fünftplatzierten FC Döttingen kriegt es Frick als nächstes zuhause mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Die Partie findet am 15. Oktober statt (19.30 Uhr, Ebnet, Frick).

Telegramm: FC Schinznach Bad - FC Frick 3 4:3 (3:1) - Sportplatz Schachen, Schinznach – Tore: 3. Antonio Bujchevski 1:0. 13. Mentor Mujota 1:1. 24. Elpidio Cristofaro 2:1. 32. Antonio Bujchevski 3:1. 67. Elpidio Cristofaro 4:1. 85. Selman Mujota (Penalty) 4:2.87. Rodrigo Miguel Azinheira Machado 4:3. – Schinznach Bad: Blagoj Mihailovski, Kiruththish Uthayanan, Dzenis Hajrovic, Ognen Lazarov, Mario Patrone, Kevin Vogelsang, Argjend Guraziu, Dreni Shala, Nicolas Märki, Elpidio Cristofaro, Antonio Bujchevski. – Frick: Elia Kasper, Nicola Näf, Enis Vehapi, Liridon Sala, Siro Schmidli, Rodrigo Miguel Azinheira Machado, David Schraner, Selman Mujota, Florian Cadraku, Silas Riner, Mentor Mujota. – Verwarnungen: 23. Argjend Guraziu, 52. Selman Mujota, 60. Mario Patrone, 73. Kiruththish Uthayanan, 91. David Nrecaj.

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

