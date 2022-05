4. Liga, Gruppe 1 - Aufstiegsrunde Erfolg für Oftringen gegen Ata Seon Oftringen behielt im Spiel gegen Ata Seon am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 2:1. 16.05.2022, 20.24 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Davide Ferrante für Oftringen. In der 3. Minute traf er zum 1:0. Durch ein Eigentor (Emir Morina) erhöhte sich die Führung für Oftringen in der 21. Minute auf 2:0. Per Penalty traf Baris Döner in der 77. Minute für Ata Seon zum Anschlusstreffer (1:2)

Im Spiel gab es total elf Karten. Bei Oftringen sah Diyar Ildeniz (67.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Oftringen weitere fünf gelbe Karten. Bei Ata Seon gab es fünf gelbe Karten.

In seiner Gruppe hat Oftringen den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Im Schnitt erzielt das Team 2.6 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach acht Spielen, in denen die Offensive 23 Tore erzielte.

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Oftringen. 15 Punkte bedeuten Rang 4. Oftringen hat bisher fünfmal gewonnen und dreimal verloren.

Für Oftringen geht es auswärts gegen FC Niederlenz 1 (Platz 6) weiter. Die Partie findet am 21. Mai statt (18.00 Uhr, Altfeld, Niederlenz).

Nach der Niederlage büsst Ata Seon einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit sechs Punkten auf Rang 11. Für Ata Seon war es bereits die fünfte Niederlage in Serie.

Ata Seon trifft im nächsten Spiel zuhause auf FC Aarburg 1 (Platz 13). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 21. Mai statt (18.00 Uhr, Zelgli, Seon).

Telegramm: FC Oftringen 2 - FC Ataspor 2:1 (2:0) - Im Feld, Oftringen – Tore: 3. Davide Ferrante 1:0. 21. Eigentor (Emir Morina) 2:0.77. Baris Döner (Penalty) 2:1. – Oftringen: Serkan Sönmez, Supaschohg Ledermann, Loris Hodel, Emircan Durgut, Emir Rakovic, Lukas Woodtli, Francesco Pichierri, Diyar Ildeniz, Mario Weber, Davide Ferrante, Luis Bühlmann. – Ata Seon: Seref Osma, Ali Mazreku, Emir Morina, Salih Yelli, Baris Döner, Mahmut Coban, Kubilay Yigit, Ege Köseciogullari, Ahmet Can Tapali, Bertan Kanik, Kevin Alexandre Lourenço Fernandes. – Verwarnungen: 29. Mahmut Coban, 37. Kubilay Yigit, 43. Diyar Ildeniz, 45. Ali Mazreku, 53. Bruno Matheus Dias Dos Santos, 62. Luis Bühlmann, 77. Serkan Sönmez, 77. Baris Döner, 86. Lukas Woodtli, 86. Ahmet Can Tapali – Ausschluss: 67. Diyar Ildeniz.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1 - Aufstiegsrunde:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

