4. Liga, Gruppe 4 Erfolg für Klingnau gegen Muri Das 2:0 zuhause gegen Muri ist der zweite Sieg im zweiten Spiel für Klingnau. 20.08.2022, 12.50 Uhr

(chm)

In der 39. Minute war es an Ziar Alshekhani, Klingnau 1:0 in Führung zu bringen. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Sven Stauffer in der 74. Minute. Er traf zum 2:0 für Klingnau.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Muri sah Nils Bruckhoff (93.) die rote Karte. Gelb erhielt Nils Bruckhoff (84.). Die einzige gelbe Karte bei Klingnau erhielt: Sven Stauffer (75.)

In der Tabelle steht Klingnau nach dem zweiten Spiel auf Rang 1. Klingnau spielt in der nächsten Partie auf fremdem Terrain gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Suryoye Wasserschloss (Rang 11). Die Partie findet am 28. August statt (14.00 Uhr, Sportanlage Wynenfeld, Buchs).

Muri reiht sich nach dem Spiel auf Rang 7 ein. Für Muri geht es zuhause gegen FC Schinznach Bad (Platz 12) weiter. Die Partie findet am 27. August statt (17.00 Uhr, Brühl, Muri AG).

Telegramm: FC Klingnau 2 - FC Muri 2a 2:0 (1:0) - Sportplatz Grie, Klingnau – Tore: 39. Ziar Alshekhani 1:0. 74. Sven Stauffer 2:0. – Klingnau: Adrian Valiselos Gomes, Levin Cardella, Gentian Bajrami, Ziar Alshekhani, Veton Bajrami, Jannik Hauenstein, Sven Stauffer, Besmir Suka, Loris Cardella, Leutrim Aliaj, Joel Lucas. – Muri: Marco Ruf, Michael Spielmann, Christian Schaad, Jonathan End, Nils Bruckhoff, Samuel Bukasa, Leon Gjikollaj, Emir Jakupovic, Endri Nuredini, Karim Osso, Enis Misini. – Verwarnungen: 75. Sven Stauffer, 84. Nils Bruckhoff – Ausschluss: 93. Nils Bruckhoff.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 4:

Tabelle

