4. Liga, Gruppe 2 - Aufstiegsrunde Erfolg für Buchs gegen Falke Lupfig Buchs behielt im Spiel gegen Falke Lupfig am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 1:1. 27.03.2022, 23.28 Uhr

Bereits in der ersten Viertelstunde erzielte Buchs die Führung. Torschütze in der 11. Minute war Albin Berisha. Der Ausgleich fiel in den letzten Spielminuten. Armend Mustafa traf in der 88. Minute für Falke Lupfig zum Ausgleich.

Bei Falke Lupfig gab es vier gelbe Karten. Eine Verwarnung gab es für Buchs, nämlich für Dario Ilak (68.).

Buchs liegt nach Spiel 2 auf Rang 10. Buchs tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Turgi 1a an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Das Spiel findet am 2. April statt (18.15 Uhr, Sportanlage Oberau, Untersiggenthal).

In der Tabelle steht Falke Lupfig nach dem zweiten Spiel auf Rang 12. Für Falke Lupfig geht es zuhause gegen FC Villmergen 2b (Platz 9) weiter. Das Spiel findet am 2. April statt (20.00 Uhr, Sportanlage Wynenfeld, Buchs).

Telegramm: FC Buchs 2 - FC Falke Lupfig 1:1 (0:1) - Sportanlage Wynenfeld, Buchs – Tore: 11. Albin Berisha 0:1. 88. Armend Mustafa 1:1. – Buchs: Raul Mazzini, Alessio Lagetto, Kevin Hunziker, Rafael Singy, Nishan Chandrabala, Kevin Lenzin, Kristijan Drobnjak, Maksimilian Ropotar, Stefan Jovic, Sharuyan Loganathan, Dario Ilak. – Falke Lupfig: Gentjan Gjoli, Arber Shala, Medhanie Yosief, Naim Adili, Hermon Petros, Petrit Ismaili, Alban Bajraliu, Arianit Bytyqi, Besar Tairi, Erlind Bytyqi, Albin Berisha. – Verwarnungen: 23. Petrit Ismaili, 33. Medhanie Yosief, 58. Arianit Bytyqi, 68. Dario Ilak, 93. Naim Adili.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2 - Aufstiegsrunde:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

