4. Liga, Gruppe 2 Erfolg für Ata Seon gegen Merenschwand Ata Seon hat auch sein zweites Spiel für sich entschieden: Gegen Merenschwand setzt es zuhause ein 2:0 ab. 20.08.2022, 23.14 Uhr

(chm)

Bereits in der 2. Minute traf Muzaffer Hatir zum 1:0. In der 89. Minute erhöhte Ahmet Can Tapali auf 2:0 für Ata Seon.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Merenschwand sah Christian Marra (79.) die rote Karte. Gelb erhielt Christian Marra (54.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Ata Seon, Ahmet Can Tapali (54.) kassierte sie.

In der Tabelle steht Ata Seon nach dem zweiten Spiel auf Rang 2. Ata Seon bestreitet als nächstes in einem Auswärtsspiel das Spitzenspiel gegen das erstplatzierte Team FC Beinwil am See 2. Diese Begegnung findet am 27. August statt (17.30 Uhr, Strandbad, Beinwil am See).

In der Tabelle steht Merenschwand nach dem zweiten Spiel auf Rang 6. Merenschwand spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Rohr (Platz 9). Zu diesem Spiel kommt es am 26. August (20.00 Uhr, Schulanlage, Merenschwand, Merenschwand).

Telegramm: FC Ataspor - FC Merenschwand 1b 2:0 (1:0) - Zelgli, Seon – Tore: 2. Muzaffer Hatir (Penalty) 1:0.89. Ahmet Can Tapali 2:0. – Ata Seon: Yunus Yildirim, Enes Irk, Hidayet Parlak, Seref Osma, Aytac Akyol, Kevin Alexandre Lourenço Fernandes, Iksan Akyol, Mehmet Oymak, Muzaffer Hatir, Bertan Kanik, Eray Sen. – Merenschwand: Tim Stutz, Christian Marra, Simen Müller, Enis Ljatifi, Musa Haljimi, Alex Marra, Silvan Mattig, Robin Schoch, Miguel Maineri, Andrej Heggli, Nico Meier. – Verwarnungen: 54. Ahmet Can Tapali, 54. Christian Marra – Ausschluss: 79. Christian Marra.

