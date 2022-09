4. Liga, Gruppe 1 Entfelden setzt Siegesserie auch gegen Muhen fort – Ali Badnievic mit Last-Minute-Treffer Muhen lag gegen Entfelden deutlich vorne, nämlich 2:0 (19. Minute) - und verlor dennoch. Entfelden feiert einen 4:3-Heimsieg. 17.09.2022, 12.00 Uhr

Das Skore eröffnete Simon Keisker in der 11. Minute. Er traf für Muhen zum 1:0. In der 19. Minute baute Levin Zimmermann den Vorsprung für Muhen auf zwei Tore aus (2:0). Die 42. Minute brachte für Entfelden den Anschlusstreffer zum 1:2. Erfolgreich war Dario Picciolo.

In der 55. Minute fiel der 2:2-Ausgleich für Entfelden. Wie schon beim Anschlusstreffer war wiederum Dario Picciolo der Torschütze. Jean Luc Stecher traf in der 80. Minute. Es war die Führung zum 3:2 für Muhen. Der Ausgleich für Entfelden fiel in der 85. Minute (Ali Badnievic). Der gleiche Ali Badnievic war auch gleich für den Führungstreffer zum 4:3 für Entfelden verantwortlich. Er traf erneut in der 91. Spielminute.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Ali Badnievic von Entfelden erhielt in der 94. Minute die gelbe Karte.

Die Offensive von Entfelden hat bislang häufig überzeugt: In sieben Spielen hat sie total 30 Tore erzielt, was einem Schnitt von 4.3 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 5 mit durchschnittlich 2.3 zugelassenen Toren pro Spiel.

Entfelden machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 16 Punkten auf Rang 2. Entfelden hat bisher fünfmal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Entfelden spielt in der nächsten Partie auswärts gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Rothrist 2 (Rang 11). Zu diesem Spiel kommt es am 24. September (20.00 Uhr, Stampfi, Rothrist).

Mit der Niederlage rückt Muhen in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit neun Punkten neu Platz 7. Muhen hat bisher dreimal gewonnen und dreimal verloren. Muhen verlor zudem erstmals zuhause.

Muhen spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Masis Aarau (Platz 9). Die Partie findet am Dienstag (20. September) statt (20.30 Uhr, Sportanlage Schachen Aarau, Aarau).

Telegramm: FC Entfelden 2 - FC Muhen 4:3 (1:2) - Sportanlage Schützenrain, Oberentfelden – Tore: 11. Simon Keisker 0:1. 19. Levin Zimmermann 0:2. 42. Dario Picciolo 1:2. 55. Dario Picciolo 2:2. 80. Jean Luc Stecher 2:3. 85. Ali Badnievic 3:3. 91. Ali Badnievic 4:3. – Entfelden: Nils Strehle, Dzemal Kajtazovic, Hamdija Malagic, Aris Montagnolo, Florian Scherer, Dario Picciolo, Edin Kucalovic, Noah Ragusa, Dario Schaller, Davide Procopio, Roman Hägi. – Muhen: Renato von Rohr, Sherom Lüscher, Marco Lüscher, Rafael Kobel, Levin Zimmermann, Yannick Bregenzer, Nico Keisker, Chiel Stecher, Jean Luc Stecher, Lukas Keisker, Simon Keisker. – Verwarnungen: 94. Ali Badnievic.

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

