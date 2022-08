4. Liga, Gruppe 1 Entfelden holt sich drei Punkte gegen Ljiljan – Siegtreffer durch Edin Kucalovic Das 4:3 zuhause gegen Ljiljan ist der zweite Sieg im zweiten Spiel für Entfelden. 21.08.2022, 18.26 Uhr

(chm)

Edin Uzunovic eröffnete in der 11. Minute das Skore, als er für Ljiljan das 1:0 markierte. Zum Ausgleich für Entfelden traf Dario Picciolo in der 26. Minute. Noah Ragusa erzielte in der 28. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Entfelden.

Mit seinem Tor in der 36. Minute brachte Hamdija Malagic Entfelden mit zwei Treffern 3:1 in Führung. In der 61. Minute gelang Ljiljan (Amel Sljivar) der Anschlusstreffer (2:3). Zum Ausgleich für Ljiljan traf Edin Uzunovic in der 73. Minute. In den Schlussminuten machte Edin Kucalovic alles klar. Sein Treffer in der 80. Minute zum 4:3 sicherte Entfelden den Sieg.

Im Spiel gab es total acht Karten. Bei Entfelden sah Hamdija Malagic (77.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Entfelden weitere vier gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Ljiljan für Muhamed Fejzic (39.), Nedim Huskic (67.) und Elvedin Kazaferovic (82.).

Entfelden reiht sich nach dem Spiel auf Rang 4 ein. Im nächsten Spiel kriegt es Entfelden auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Oftringen 2. Die Partie findet am 27. August statt (18.00 Uhr, Im Feld, Oftringen).

Nach dem zweiten Spiel steht Ljiljan auf dem achten Rang. Im nächsten Spiel kriegt es Ljiljan daheim mit seinem Tabellennachbarn FC Muhen (Platz 7) zu tun. Das Spiel findet am 30. August statt (20.00 Uhr, Bächen, Unterentfelden).

Telegramm: FC Entfelden 2 - FC Ljiljan 4:3 (3:1) - Sportanlage Schützenrain, Oberentfelden – Tore: 11. Edin Uzunovic 0:1. 26. Dario Picciolo 1:1. 28. Noah Ragusa 2:1. 36. Hamdija Malagic 3:1. 61. Amel Sljivar 3:2. 73. Edin Uzunovic 3:3. 80. Edin Kucalovic 4:3. – Entfelden: Nils Strehle, Dzemal Kajtazovic, Hamdija Malagic, Hamza Osmanovic, Mathis Pichler, Edin Kucalovic, Dario Picciolo, Noah Ragusa, Dario Schaller, Ali Badnievic, David Boner. – Ljiljan: Haris Kozenjic, Nedim Huskic, Zakir Mujic, Sadin Seferovic, Sadin Mujadzic, Nadim Keranovic, Nedzid Mezit, Anel Ljubijankic, Edin Uzunovic, Elvedin Kazaferovic, Muhamed Fejzic. – Verwarnungen: 31. Hamdija Malagic, 39. Muhamed Fejzic, 43. Dario Picciolo, 45. Dario Schaller, 67. Nedim Huskic, 82. Adriano Vacca, 82. Elvedin Kazaferovic – Ausschluss: 77. Hamdija Malagic.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 21.08.2022 18:17 Uhr.