3. Liga, Gruppe 1 Entfelden gewinnt klar gegen Erlinsbach Entfelden behielt im Spiel gegen Erlinsbach am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 7:0. 22.08.2021, 14.44 Uhr

(chm)

Auf dem Weg zum ungefährdeten Sieg erzielte Entfelden vier seiner Tore in den ersten 45 Minuten, drei kamen in der zweiten Halbzeit dazu.

Erlinsbach gelang kein Tor.

Die Torschützen für Entfelden waren: Tiziano Battaglini (2 Treffer), Fisnik Nuhi (2 Treffer), Pajtim Murseli (1 Treffer) und Leutrim Agushi (1 Treffer). Ein Tor für Entfelden war ein Eigentor des Gegners.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Erlinsbach für Daniel Cuinjinca (29.) und Ardefrim Ahmetaj (38.). Entfelden blieb ohne Karte.

In der Tabelle steht Entfelden nach dem zweiten Spiel auf Rang 1 (sechs Punkte). Für Entfelden geht es auswärts gegen FC Othmarsingen 1 weiter. Diese Begegnung findet am 29. August statt (14.30 Uhr, Falkenmatt, Othmarsingen).

Nach dem zweiten Spiel steht Erlinsbach mit drei Punkten auf dem achten Rang. Im nächsten Spiel kriegt es Erlinsbach in einem Heimspiel mit seinem Tabellennachbarn SC Schöftland 2 zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 28. August (18.30 Uhr, Sportplatz Breite, Niedererlinsbach).

Telegramm: FC Entfelden 1 - FC Erlinsbach 1 7:0 (4:0) - Sportanlage Schützenrain, Oberentfelden – Tore: 4. Fisnik Nuhi 1:0. 13. Eigentor (Ardefrim Ahmetaj) 2:0.17. Fisnik Nuhi 3:0. 20. Leutrim Agushi 4:0. 54. Tiziano Battaglini 5:0. 60. Tiziano Battaglini 6:0. 86. Pajtim Murseli 7:0. – Entfelden: Roger Küng, Juan Carlos Brugger, Leutrim Agushi, Atdhe Kadrijaj, Daniel Frei, Alessandro Busto, Suajb Seljmani, Raoul Hauri, Davide Ragusa, Fisnik Nuhi, Tiziano Battaglini. – Erlinsbach: Ivan Ebinger, Daniel Cuinjinca, David Grieder, Ardefrim Ahmetaj, Jorin Pfister, David Isenschmid, Nikola Loznjakovic, Dominique May, Egzoart Islami, Kevin Burkhard, Michael Frey. – Verwarnungen: 29. Daniel Cuinjinca, 38. Ardefrim Ahmetaj.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: FC Beinwil am See 1 - FC Othmarsingen 1 1:3, HNK Adria Aarau - FC Rothrist 1 0:9, FC Entfelden 1 - FC Erlinsbach 1 7:0, FC Lenzburg 2 - FC Küttigen 2 1:2, FC Frick 1b - FC Seon 1 4:2

Tabelle: 1. FC Entfelden 1 2 Spiele/6 Punkte (10:0). 2. FC Frick 1b 2/6 (7:4), 3. FC Buchs 1 2/6 (5:2), 4. FC Küttigen 2 2/6 (4:2), 5. FC Rothrist 1 2/6 (11:1), 6. FC Lenzburg 2 2/3 (6:3), 7. FC Othmarsingen 1 2/3 (5:4), 8. FC Erlinsbach 1 2/3 (1:7), 9. SC Schöftland 2 1/0 (1:2), 10. FC Rupperswil 1 1/0 (0:1), 11. FC Beinwil am See 1 2/0 (1:6), 12. HNK Adria Aarau 2/0 (1:14), 13. FC Rohr 1 2/0 (1:4), 14. FC Seon 1 2/0 (4:7).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des AFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.08.2021 14:41 Uhr.