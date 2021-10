4. Liga, Gruppe 2 Emre Özata führt Ata Seon mit drei Toren zum Sieg gegen Seon Ata Seon setzt seine Siegesserie auch gegen Seon fort. Das 5:2 auswärts am Samstag bedeutet bereits den siebten Vollerfolg in Folge. 26.10.2021, 13.26 Uhr

(chm)

Seon erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Mischa Fischer ging das Team in der 16. Minute in Führung. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 26. Minute, als Emre Özata für Ata Seon traf.

Danach drehte Ata Seon auf. Das Team schoss ab der 35. Minute noch vier weitere Tore, während Seon ein Tor gelang (zum 2:4 (80. Minute)). Der Endstand lautete 5:2.

Matchwinner für Ata Seon war Emre Özata, der gleich dreimal traf. Die weiteren Torschützen für Ata Seon waren: Seref Osma (1 Treffer) und Mert Osma (1 Treffe.) die Torschützen für Seon waren: Mischa Fischer und Luca Fehlmann.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Zahlreiche Gegentore sind für Seon ein relativ häufiges Phänomen. Durchschnittlich muss die Defensive 3.2 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 11).

Ata Seon rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Mit 28 Punkten liegt das Team auf Rang 3. Ata Seon hat bisher neunmal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Ata Seon ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Seon hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zehn Punkten auf Rang 12. Für Seon ist es bereits die neunte Niederlage der laufenden Saison. Ein Spiel von Seon ging unentschieden aus.

Für Seon ist ebenfalls kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Seon 2 - FC Ataspor 2:5 (1:3) - Zelgli, Seon – Tore: 16. Mischa Fischer 1:0. 26. Emre Özata 1:1. 35. Emre Özata 1:2. 39. Emre Özata 1:3. 68. Mert Osma 1:4. 80. Luca Fehlmann 2:4. 86. Seref Osma 2:5. – Seon: Simone Serratore, Yannik Rösli, Patrik Walti, Martin Müller, Leon Leci, Mischa Fischer, Albrim Krasniqi, Fabrice Wild, Robert Lüdi, Musa Fejza, Fabio Hunziker. – Ata Seon: Yunus Yildirim, Aytac Akyol, Salih Yelli, Seref Osma, Hajrula Mazrek, Bertan Kanik, Ege Köseciogullari, Muzaffer Hatir, Ahmet Can Tapali, Mert Osma, Emre Özata. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 2: FC Schönenwerd-Niedergösgen 2a - FC Villmergen 2a 0:1, FC Sarmenstorf 2a - FC Buchs 2 1:5, FC Niederlenz 1 - FC Türkiyemspor 1 3:1, FC Seon 2 - FC Ataspor 2:5, FC Kölliken 2b - SC Seengen 1 0:1

Tabelle: 1. FC Villmergen 2a 13 Spiele/35 Punkte (45:7). 2. FC Niederlenz 1 13/34 (53:14), 3. FC Ataspor 13/28 (35:29), 4. FC Erlinsbach 2 13/27 (59:31), 5. SC Seengen 1 13/25 (45:23), 6. FC Türkiyemspor 1 12/20 (34:26), 7. FC Buchs 2 13/18 (27:28), 8. FC Menzo Reinach 2 12/14 (23:49), 9. FC Rupperswil 2 13/14 (22:29), 10. FC Kölliken 2b 13/13 (28:45), 11. FC Sarmenstorf 2a 13/12 (22:38), 12. FC Seon 2 13/10 (18:41), 13. FC Schönenwerd-Niedergösgen 2a 13/10 (17:32), 14. FC Gontenschwil 2 13/1 (18:54).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des AFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 26.10.2021 13:24 Uhr.

Mehr zum Aargauer Regionalsport:

Regionalfussball: So hoch ist die Impfquote bei den Aargauer Zweitligisten

Regionalfussball: «Wenn nötig, wechsle ich mich ein»: Warum der Gränichen-Trainer seinen Spielerpass reaktiviert hat

Windisch Statt Newcastle: Warum der Sohn von FCZ-Legende Shaun Bartlett in der Fussball-Provinz landet

EHC Olten: Die unfassbare Geschichte des Eliot Antonietti