4. Liga, Gruppe 4 Egzon Morina führt Leibstadt mit drei Toren zum Sieg gegen Turgi Leibstadt behielt im Spiel gegen Turgi am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 4:2. 26.09.2022, 11.02 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Arlind Shala für Leibstadt. In der 8. Minute traf er zum 1:0. Leibstadt baute die Führung in der 30. Minute (Egzon Morina) weiter aus (2:0). Noah Jappert sorgte in der 50. Minute für Turgi für den Anschlusstreffer zum 1:2.

Gleichstand (2:2) hiess es wieder in der 76. Minute, als Daniel Tschopp für Turgi traf. Egzon Morina brachte Leibstadt 3:2 in Führung (81. Minute). In der 93. Minute baute der gleiche Egzon Morina die Führung für Leibstadt weiter aus. Das Tor fiel durch einen Elfmeter.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Turgi für Alexander Köhli (32.) und Andrea Utrio (68.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Leibstadt, Besnik Golaj (63.) kassierte sie.

Die Offensive von Leibstadt hat bislang häufig überzeugt: In acht Spielen hat sie total 28 Tore erzielt, was einem Schnitt von 3.5 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 3 mit durchschnittlich 1.8 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Turgi ein relativ häufiges Phänomen. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 2.9 (Rang 9).

Keine Änderung in der Tabelle für Leibstadt: Mit 18 Punkten liegt das Team auf Rang 3. Leibstadt hat bisher sechsmal gewonnen und zweimal verloren.

Als nächstes trifft Leibstadt daheim mit FC Juventina Wettingen 1a (Rang 10) auf ein schlechterklassiertes Team. Das Spiel findet am 30. September statt (20.00 Uhr, Schlossfeld, Leibstadt).

Nach der Niederlage büsst Turgi einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit zwölf Punkten auf Rang 6. Turgi hat bisher viermal gewonnen und viermal verloren.

Turgi spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Brugg 2 (Platz 4). Diese Begegnung findet am 2. Oktober statt (14.30 Uhr, Stadion Au, Brugg).

Telegramm: FC Turgi 2 - FC Leibstadt 2:4 (0:2) - Sportanlage Oberau, Untersiggenthal – Tore: 8. Arlind Shala 0:1. 30. Egzon Morina 0:2. 50. Noah Jappert 1:2. 76. Daniel Tschopp 2:2. 81. Egzon Morina 2:3. 93. Egzon Morina (Penalty) 2:4. – Turgi: Raphael Baumann, Alexander Köhli, Cedric Peterhans, Joel Jappert, Levin Baumgartner, Andrea Utrio, Daniel Tschopp, Noah Jappert, Sergio Passalacqua, Ramon Stutz, Egzon Hoxha. – Leibstadt: Gabriel Betschmann, Blerim Binakaj, Shqipdon Ramadani, Blendi Haxha, Besnik Golaj, Altin Musliu, Egzon Morina, Blendi Ramadani, Arlind Shala, Arjan Golaj, Edison Mulolli. – Verwarnungen: 32. Alexander Köhli, 63. Besnik Golaj, 68. Andrea Utrio.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 4:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 24.09.2022 23:37 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.