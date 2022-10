4. Liga, Gruppe 4 Döttingen und Fislisbach spielen unentschieden Im Spiel zwischen Döttingen und Fislisbach hat es zwar viele Tore gegeben, aber keinen Sieger. Die Teams trennten sich 3:3. 08.10.2022, 15.46 Uhr

(chm)

Das Skore eröffnete Giordan Sunzeri in der 6. Minute. Er traf für Döttingen zum 1:0. Es war ein Elfmeter. Fislisbach glich in der 29. Minute durch Noah Policke aus. In der 60. Minute hiess es nach einem Eigentor von Alessandro Russo 2:1 für Fislisbach.

Fislisbach baute die Führung in der 65. Minute (Sergio Spinelli) weiter aus (3:1). In der 74. Minute gelang Döttingen (Carlos Junior Spica Da Cunha) der Anschlusstreffer (2:3). Gleichstand stellte Ismail Osmani durch seinen Treffer für Döttingen in der 78. Minute her.

Bei Döttingen gab es gleich zwei rote Karten, und zwar für Giordan Sunzeri (31.) und Davide Giaccone (44.). Zudem gab es eine gelbe Karte für Alessandro Russo (66.). Gelbe Karten gab es bei Fislisbach für Benjamin Christen (6.) und Noah Policke (31.).

Mit dem Unentschieden macht Döttingen ein Plätze gut in der Tabelle und liegt neu mit 16 Punkten auf Rang 5. Döttingen hat bisher fünfmal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Döttingen in einem Auswärtsspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das 14.-platzierte FC Frick 3. Die Partie findet am 15. Oktober statt (19.30 Uhr, Ebnet, Frick).

Für Fislisbach hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit fünf Punkten auf Rang 13. Fislisbach hat bisher einmal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Mit dem siebtplatzierten FC Klingnau 2 kriegt es Fislisbach als nächstes in einem Auswärtsspiel mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Die Partie findet am Mittwoch (12. Oktober) statt (20.00 Uhr, Sportplatz Grie, Klingnau).

Telegramm: FC Döttingen - FC Fislisbach 2 3:3 (1:1) - Aarebrücke, Kleindöttingen – Tore: 6. Giordan Sunzeri (Penalty) 1:0.29. Noah Policke 1:1. 60. Eigentor (Alessandro Russo) 1:2.65. Sergio Spinelli 1:3. 74. Carlos Junior Spica Da Cunha 2:3. 78. Ismail Osmani 3:3. – Döttingen: Nurdin Sinanovic, Steven Jost, Alessandro Russo, Jaime Keller, Atakan Özkaner, Carlos Junior Spica Da Cunha, Giordan Sunzeri, Kevin Keller, Ismail Osmani, Lucas Arias Da Costa, Davide Giaccone. – Fislisbach: Joel Wyss, Benjamin Christen, Antoine Pommerell, Pablo Giannini, Noah Policke, Ramon Wyss, Lucien Würsch, Christian Metral, David Strebel, Yves Pabst, Noah Stucki. – Verwarnungen: 6. Benjamin Christen, 31. Noah Policke, 66. Alessandro Russo – Ausschlüsse: 31. Giordan Sunzeri, 44. Davide Giaccone.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 4:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

