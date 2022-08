4. Liga, Gruppe 4 Döttingen gewinnt deutlich gegen Juventina Wettingen Sieg für Döttingen: Gegen Juventina Wettingen gewinnt das Team am Samstag auswärts 3:0. 27.08.2022, 23.19 Uhr

(chm)

In der 50. Minute hiess es nach einem Eigentor von Attila Ademoski 1:0 für Döttingen. Mit seinem Tor in der 57. Minute brachte Ismail Osmani Döttingen mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Das letzte Tor der Partie erzielte Davide Giaccone, der in der 92. Minute die Führung für Döttingen auf 3:0 ausbaute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Döttingen für Davide Giaccone (40.) und Salvatore Sunzeri (44.). Eine Verwarnung gab es für Juventina Wettingen, nämlich für Tobia Gazzotto (69.).

Die Offensive von Döttingen hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 2.7 Mal pro Spiel. Statistisch gesehen hat das Team die fünftbeste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 3 mit durchschnittlich 1.3 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Juventina Wettingen ein relativ häufiges Phänomen. Im Schnitt lässt das Team 3 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach drei Spielen, in denen die Defensive 9 Tore hinnehmen musste (Rang 11).

In der Tabelle verbessert sich Döttingen von Rang 7 auf 5. Das Team hat sechs Punkte. Döttingen hat bisher zweimal gewonnen und einmal verloren.

Auf Döttingen wartet im nächsten Spiel das sechstplatzierte Team FC Muri 2a, also der Tabellennachbar. Zu diesem Spiel kommt es am 2. September (20.00 Uhr, Aarebrücke, Kleindöttingen).

Juventina Wettingen steht in der Tabelle neu auf Rang 12 (zuvor: 11). Das Team hat einen Punkt. Für Juventina Wettingen ist es bereits die zweite Niederlage der laufenden Saison. Ein Spiel von Juventina Wettingen ging unentschieden aus.

Juventina Wettingen spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Turgi 2 (Platz 9). Das Spiel findet am 3. September statt (18.00 Uhr, Sportanlage Oberau, Untersiggenthal).

Telegramm: FC Juventina Wettingen 1a - FC Döttingen 0:3 (0:0) - Kreuzzelg, Wettingen – Tore: 50. Eigentor (Attila Ademoski) 0:1.57. Ismail Osmani 0:2. 92. Davide Giaccone 0:3. – Juventina Wettingen: Adrian Radocaj, Benjamin Kalakovic, Simon Matter, Alan Bellisario, Alan Ali, Janis Oldani, Davide Lo Manto, Carmelo Scandella, Davide Filomena, Urs Sutter, Tillmann Förster. – Döttingen: Nurdin Sinanovic, Ruben Filipe Oliviera Da Rocha, Alessandro Russo, Salvatore Sunzeri, Jaime Keller, Ismail Osmani, Kevin Keller, Giordan Sunzeri, Lucas Arias Da Costa, Davide Giaccone, Fatlind Bytyci. – Verwarnungen: 40. Davide Giaccone, 44. Salvatore Sunzeri, 69. Tobia Gazzotto.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 4:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

