4. Liga, Gruppe 4 Deutlicher Sieg für Wettingen gegen Frick Wettingen behielt im Spiel gegen Frick am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 4:1. 11.09.2022, 03.08 Uhr

(chm)

Das Skore eröffnete Görkem Köse in der 23. Minute. Er traf für Wettingen zum 1:0. Görkem Köse erzielte nur vier Minuten später auch das 2:0 für Wettingen. In der 43. Minute gelang Frick (David Schraner) der Anschlusstreffer (1:2).

Per Penalty erhöhte Luis Da Costa in der 76. Minute zum 3:1 für Wettingen. Das letzte Tor der Partie erzielte Noel Baumann, der in der 89. Minute die Führung für Wettingen auf 4:1 ausbaute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Frick für Elias Cantoni (75.) und Nicola Näf (88.). Eine Verwarnung gab es für Wettingen, nämlich für Ali Oruclar (59.).

Die Abwehr von Frick kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 4.8 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 14).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Wettingen. Mit neun Punkten liegt das Team auf Rang 8. Wettingen hat bisher dreimal gewonnen und dreimal verloren.

Auf Wettingen wartet im nächsten Spiel das siebtplatzierte Team FC Klingnau 2, also der Tabellennachbar. Die Partie findet am Donnerstag (15. September) statt (20.30 Uhr, Stadion Altenburg, Wettingen).

Mit der Niederlage rückt Frick in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit drei Punkten neu Platz 13. Für Frick war es bereits die vierte Niederlage in Serie.

Frick trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Fislisbach 2 (Platz 14). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 17. September statt (18.00 Uhr, Esp, Fislisbach).

Telegramm: FC Frick 3 - FC Wettingen 2 1:4 (1:2) - Ebnet, Frick – Tore: 23. Görkem Köse 0:1. 27. Görkem Köse 0:2. 43. David Schraner 1:2. 76. Luis Da Costa (Penalty) 1:3.89. Noel Baumann 1:4. – Frick: Luc Burger, Elias Cantoni, Dylan Schenker, David Schmid, Siro Schmidli, Maurice Kägi, Selman Mujota, Nicola Senn, Florian Cadraku, David Schraner, Mohammed Osman. – Wettingen: Jovi Phan, Till Käser, Ali Oruclar, Noel Baumann, Daniel Vogt, Stefano Imbrogno, Luis Da Costa, Mattia Cortese, Amel Saipi, Görkem Köse, Federico Agnello. – Verwarnungen: 59. Ali Oruclar, 75. Elias Cantoni, 88. Nicola Näf.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 4:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 11.09.2022 03:06 Uhr.

