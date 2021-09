3. Liga, Gruppe 1 Deutlicher Sieg für Seon gegen Adria Aarau Seon gewinnt am Samstag auswärts gegen Adria Aarau 4:0. 20.09.2021, 08.32 Uhr

(chm)

Manuel Keller traf in der 20. Minute. Es war die Führung zum 1:0 für Seon. Branko Batinic sorgte in der 34. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Seon. Davide Serratore baute in der 52. Minute die Führung für Seon weiter aus (3:0). Ahmad Faqirzade schoss das 4:0 (58. Minute) für Seon und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Gelbe Karten gab es bei Seon für Fabian Zeig (68.), Branko Batinic (72.) und Davide Serratore (89.). Gelbe Karten gab es bei Adria Aarau für Merfid Mujakovic (38.) und Tomislav Tipura (56.).

In seiner Gruppe hat Seon den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Die total 20 Tore in sieben Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.9 Toren pro Match.

Zahlreiche Gegentore sind für Adria Aarau ein relativ häufiges Phänomen. Das Team kassiert im Schnitt 3.9 Tore pro Partie (Rang 14).

Mit dem Sieg rückt Seon um einen Platz nach vorne. Zehn Punkte bedeuten Rang 7. Seon hat bisher dreimal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Seon spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Küttigen 2 (Platz 10). Die Partie findet am 24. September statt (20.00 Uhr, Zelgli, Seon).

Für Adria Aarau hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit einem Punkt auf Rang 13. Adria Aarau hat bisher noch nie gewonnen. Einmal spielte das Team unentschieden. Sechs Spiele gingen verloren.

Adria Aarau trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Rohr 1 (Platz 14). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 25. September statt (19.00 Uhr, Sportplatz Winkel, Rohr).

Telegramm: HNK Adria Aarau - FC Seon 1 0:4 (0:2) - Sportplatz Winkel, Rohr – Tore: 20. Manuel Keller 0:1. 34. Branko Batinic 0:2. 52. Davide Serratore 0:3. 58. Ahmad Faqirzade 0:4. – Adria Aarau: Anto Pjanic, Marko Uletic, Gabriel Simic, Anto Simic, Tomislav Tipura, Drazen Savic, Leonard Mavraj, Mirel Mujakovic, Isa Aeberhard, Dario Ilak, Merfid Mujakovic. – Seon: David Hofer, Philipp Wildi, Branko Batinic, Shukri Mustafi, Fabian Zeig, Matheus Vercillo Cardoso, Davide Serratore, Manuel Keller, Said Mortaza Hussaini, Ahmad Faqirzade, Roger Suter. – Verwarnungen: 38. Merfid Mujakovic, 56. Tomislav Tipura, 68. Fabian Zeig, 72. Branko Batinic, 89. Davide Serratore.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: HNK Adria Aarau - FC Seon 1 0:4, FC Erlinsbach 1 - FC Frick 1b 3:0, FC Rupperswil 1 - FC Beinwil am See 1 1:2, FC Küttigen 2 - FC Othmarsingen 1 1:1

Tabelle: 1. FC Entfelden 1 7 Spiele/21 Punkte (29:6). 2. FC Rothrist 1 7/21 (28:4), 3. FC Buchs 1 6/18 (13:5), 4. FC Frick 1b 7/16 (17:13), 5. FC Erlinsbach 1 7/12 (12:11), 6. FC Beinwil am See 1 7/11 (14:11), 7. FC Seon 1 7/10 (20:17), 8. FC Lenzburg 2 7/9 (13:14), 9. FC Othmarsingen 1 6/7 (13:11), 10. FC Küttigen 2 7/7 (8:13), 11. SC Schöftland 2 6/3 (8:23), 12. FC Rupperswil 1 7/1 (9:16), 13. HNK Adria Aarau 7/1 (2:27), 14. FC Rohr 1 6/0 (7:22).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des AFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 20.09.2021 08:30 Uhr.

Mehr zum Aargauer Regionalsport:

Regionalfussball: «Wenn nötig, wechsle ich mich ein»: Warum der Gränichen-Trainer seinen Spielerpass reaktiviert hat

Regionalfussball: Angekommen beim 13. Verein: Die beeindruckende Karriere von Rafed Bayazi

EHC Olten: Die unfassbare Geschichte des Eliot Antonietti

Unihockey: Aargauer Vereine zwischen Angst und Hoffnung: Wie lang dauert die Saison dieses Jahr?