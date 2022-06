2. Liga AFV Deutlicher Sieg für Sarmenstorf gegen Brugg Sarmenstorf behielt im Spiel gegen Brugg am Dienstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 4:1. 01.06.2022, 15.43 Uhr

Brugg ging zunächst in der 24. Minute in Führung, als Vlerson Veseli zum 1:0 traf. In der 41. Minute gelang Sarmenstorf jedoch durch Fabio Huber der Ausgleich. Alain Schultz erzielte in der 42. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Sarmenstorf.

Raniero Schmidli sorgte in der 86. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Sarmenstorf. Michael Rupp schoss das 4:1 (87. Minute) für Sarmenstorf und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Gelbe Karten gab es bei Sarmenstorf für Alain Schultz (34.), Markus Wyss (61.) und Fabian Winkler (75.). Gelbe Karten gab es bei Brugg für Stefan Jovanovic (50.) und Lars Schwarz (86.).

Sarmenstorf hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Das Team schiesst im Schnitt 2.6 Tore pro Partie. In der Abwehr ist Sarmenstorf sogar Leader: Kein Team kassiert weniger Tore. Durchschnittlich muss die Defensive 1.4 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 1).

Keine Änderung in der Tabelle für Sarmenstorf: Mit 59 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Für Sarmenstorf ist es der zweite Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel trifft Sarmenstorf in einem Auswärtsspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das 15.-platzierte FC Gränichen. Das Spiel findet am Samstag (4. Juni) statt (17.00 Uhr, ZehnderMatte, Gränichen).

Für Brugg hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 51 Punkten auf Rang 4. Für Brugg war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Brugg spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Fislisbach (Platz 8). Die Partie findet am Samstag (4. Juni) statt (17.00 Uhr, Stadion Au, Brugg).

Telegramm: FC Sarmenstorf - FC Brugg 4:1 (2:1) - Bühlmoos, Sarmenstorf – Tore: 24. Vlerson Veseli 0:1. 41. Fabio Huber 1:1. 42. Alain Schultz 2:1. 86. Raniero Schmidli 3:1. 87. Michael Rupp 4:1. – Sarmenstorf: Elias Probst, Pascal Lindenmann, Philipp Strebel, Markus Wyss, Fabian Winkler, Fabian Burkard, Denis Dubler, Alain Schultz, Michael Stutz, Fabian Stutz, Fabio Huber. – Brugg: Raphael Büttikofer, Noël Hottinger, Edison Veseli, Jonas Schmidt, Stefan Jovanovic, Fabio Berz, Sven Schönenberger, Yanis Ouslama, Elias Grillo, Vlerson Veseli, Malsor Osmani. – Verwarnungen: 34. Alain Schultz, 50. Stefan Jovanovic, 61. Markus Wyss, 75. Fabian Winkler, 86. Lars Schwarz.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga AFV:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

