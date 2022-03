2. Liga AFV Deutlicher Sieg für Brugg gegen Menzo Reinach Brugg behielt im Spiel gegen Menzo Reinach am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 3:0. 20.03.2022, 07.37 Uhr

(chm)

Vlerson Veseli traf in der 17. Minute. Es war die Führung zum 1:0 für Brugg. Vlerson Veseli war es auch, der in der 37. Minute Brugg weiter in Führung brachte. Sein zweiter Treffer in Folge bedeutete das 2:0. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Elias Grillo in der 91. Minute, als er für Brugg zum 3:0 traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Brugg, Cédric Zürcher (27.) kassierte sie. Eine Verwarnung gab es für Menzo Reinach, nämlich für Eddy Luongo (84.).

Brugg machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 30 Punkten auf Rang 3. Brugg hat bisher neunmal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Brugg spielt in der nächsten Partie auf fremdem Terrain gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Küttigen (Rang 13). Das Spiel findet am 26. März statt (18.00 Uhr, Sportplatz «Ritzer», Küttigen).

Nach der Niederlage büsst Menzo Reinach einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 25 Punkten auf Rang 8. Menzo Reinach hat bisher achtmal gewonnen, siebenmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Menzo Reinach spielt in der nächsten Partie in einem Heimspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Gränichen (Rang 16). Die Partie findet am 26. März statt (18.00 Uhr, Fluckmatt, Menziken AG).

Telegramm: FC Brugg - FC Menzo Reinach 3:0 (2:0) - Stadion Au, Brugg – Tore: 17. Vlerson Veseli 1:0. 37. Vlerson Veseli 2:0. 91. Elias Grillo 3:0. – Brugg: Raphael Büttikofer, Noël Hottinger, Edison Veseli, Jonas Schmidt, Pascal Schuler, Rico Schönenberger, Cédric Zürcher, Sven Schönenberger, Mike Hüsler, Malsor Osmani, Vlerson Veseli. – Menzo Reinach: Dardan Neziri, Flakron Lokaj, Eddy Luongo, Florin Hasanaj, Dario Bucher, Avni Hasanramaj, Albert Rudaj, Fatjan Lokaj, Lars Fankhauser, Altin Gashi, Patriot Haliti. – Verwarnungen: 27. Cédric Zürcher, 84. Eddy Luongo.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga AFV: FC Lenzburg - FC Fislisbach 1:0, FC Kölliken - FC Sarmenstorf 2:1, FC Gontenschwil - FC Niederwil 0:4, FC Gränichen - FC Wettingen 0:1, FC Oftringen - FC Küttigen 0:3, FC Brugg - FC Menzo Reinach 3:0, FC Wohlen 2 - FC Suhr 2:5

Tabelle: 1. FC Windisch 16 Spiele/37 Punkte (46:23). 2. FC Sarmenstorf 16/36 (44:17), 3. FC Brugg 16/30 (32:25), 4. FC Wohlen 2 16/29 (34:28), 5. FC Suhr 16/28 (39:30), 6. FC Schönenwerd-Niedergösgen 16/27 (37:33), 7. FC Lenzburg 16/26 (26:22), 8. FC Menzo Reinach 16/25 (27:31), 9. FC Wettingen 16/25 (37:28), 10. FC Fislisbach 16/21 (32:32), 11. FC Kölliken 16/19 (34:50), 12. FC Oftringen 16/18 (41:37), 13. FC Küttigen 16/14 (31:39), 14. FC Niederwil 16/12 (24:45), 15. FC Gontenschwil 16/11 (24:45), 16. FC Gränichen 16/7 (15:38).

