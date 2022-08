4. Liga, Gruppe 3 Deutlicher Sieg für Bremgarten gegen Bünz-Maiengrün Bremgarten siegt auswärts 4:1 gegen Bünz-Maiengrün im zweiten Spiel der Saison. 21.08.2022, 06.38 Uhr

(chm)

Das Skore eröffnete Ivan Bogdanovic in der 33. Minute. Er traf für Bremgarten zum 1:0. Es handelte sich um einen Penalty. Jarno Hard erhöhte in der 34. Minute zur 2:0-Führung für Bremgarten. Bremgarten erhöhte in der 36. Minute seine Führung durch Ivan Bogdanovic weiter auf 3:0.

Timon Obi (45. Minute) liess Bünz-Maiengrün auf 1:3 herankommen. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Kevin Kägi in der 67. Minute, als er für Bremgarten zum 4:1 traf.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Jarno Hard von Bremgarten erhielt in der 40. Minute die gelbe Karte.

Nach dem zweiten Spiel steht Bremgarten auf dem sechsten Rang. Als nächstes trifft Bremgarten in einem Heimspiel mit FC Mellingen 2 (Rang 13) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am 26. August (20.00 Uhr, Waffenplatz, Bremgarten).

In der Tabelle steht Bünz-Maiengrün nach dem zweiten Spiel auf Rang 11. Bünz-Maiengrün trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Rupperswil 2 (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 27. August statt (19.00 Uhr, Stockhard Rupperswil,).

Telegramm: FC Bünz-Maiengrün - FC Bremgarten 2 1:4 (1:3) - Zinsmatten, Hägglingen – Tore: 33. Ivan Bogdanovic (Penalty) 0:1.34. Jarno Hard 0:2. 36. Ivan Bogdanovic 0:3. 45. Timon Obi 1:3. 67. Kevin Kägi 1:4. – Bünz-Maiengrün: Emanuel Carlino, Gian Jurt, Michael Hochstrasser, Francesco Michienzi, Claude Zürcher, Patrick Meyer, Timon Obi, Luca Nauer, Jan Ostgen, David Vogel, Mattia Koch. – Bremgarten: Joël Grieder, Andrea Rüppel, Markus Brunner, Kajenthan Selvarasah, Hugo Miguel Da Fonseca Tavares, Fitim Gutaj, Kavilash Arultharan, Sven Trottmann, Shpresim Gutaj, Ivan Bogdanovic, Jarno Hard. – Verwarnungen: 40. Jarno Hard.

