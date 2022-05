4. Liga, Gruppe 1 - Aufstiegsrunde Deutlicher Pflichtsieg für Masis Aarau gegen Turgi Als deutlich besser klassierte Mannschaft (Rang 2 vs. 10) ist Masis Aarau am 13.05.2022, 23.42 Uhr

(chm)

Freitag

seiner Favoritenrolle gegen Turgi gerecht geworden und hat zuhause 4:1 gewonnen.

Das Skore eröffnete Sascha Salzmann in der 25. Minute. Er traf für Masis Aarau zum 1:0. Turgi glich in der 51. Minute durch Andrea Utrio aus. In der 65. Minute gelang Raphael Moser der Führungstreffer zum 2:1 für Masis Aarau.

In der 70. Minute schoss Marco Patane Masis Aarau mittels Elfmeter zur 3:1-Führung. Raphael Moser schoss das 4:1 (85. Minute) für Masis Aarau und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Andrea Utrio von Turgi erhielt in der 88. Minute die gelbe Karte.

Kein Team schiesst mehr Tore pro Spiel in der Gruppe als Masis Aarau: Total schoss das Team 27 Tore in neun Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.7 Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Turgi ein relativ häufiges Phänomen. Das Team kassiert im Schnitt 2.9 Tore pro Partie (Rang 11).

Keine Änderung in der Tabelle für Masis Aarau: Das Team liegt mit 21 Punkten auf Rang 2. Für Masis Aarau ist es bereits der sechste Sieg der laufenden Saison. Das Team hat dreimal zuhause und dreimal auswärts gewonnen. Drei Spiele von Masis Aarau gingen unentschieden aus.

Als nächstes tritt Masis Aarau auswärts gegen das erstplatzierte Team FC Villmergen 2a zum Spitzenduell an. Zu diesem Spiel kommt es am 20. Mai (20.15 Uhr, Badmatte, Villmergen).

Mit der Niederlage rückt Turgi in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit sechs Punkten neu Platz 11. Turgi hat bisher einmal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Turgi geht es auf fremdem Terrain gegen SC Seengen 1 (Platz 8) weiter. Die Partie findet am 21. Mai statt (18.00 Uhr, Musterplatz, Seengen).

Telegramm: FC Masis Aarau - FC Turgi 1b 4:1 (1:0) - Sportanlage Schachen Aarau, Aarau – Tore: 25. Sascha Salzmann 1:0. 51. Andrea Utrio 1:1. 65. Raphael Moser 2:1. 70. Marco Patane (Penalty) 3:1.85. Raphael Moser 4:1. – Masis Aarau: Alen Asadurian, Sandro Rohner, Darwin Neumann, Andrea D Onofrio, Nicolas Ott, Sascha Salzmann, Dejan Risonjic, Manuel Pitaqaj, Alessio Melis, Marco Patane, Marco De Giorgi. – Turgi: Biagio Anzalone, Christian Richner, Adrian Vogt, Qendrim Beqiraj, Claudio Mancuso, Marco Weber, Marco Madonia, Sergio Passalacqua, Florian Prano, Andrea Utrio, Nicolo Vicari. – Verwarnungen: 88. Andrea Utrio.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1 - Aufstiegsrunde:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 13.05.2022 23:40 Uhr.