3. Liga, Gruppe 1 Deutlicher Pflichtsieg für Buchs gegen Rupperswil Als deutlich besser klassierte Mannschaft (Rang 3 vs. 9) ist Buchs am Dienstag seiner Favoritenrolle gegen Rupperswil gerecht geworden und hat zuhause 4:1 gewonnen. 13.04.2022, 11.47 Uhr

(chm)

Den Auftakt machte Osman Afsar, der in der 31. Minute für Buchs zum 1:0 traf. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 47, als Joël Hauser für Rupperswil erfolgreich war. Osman Afsar erzielte in der 51. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Buchs.

In der 77. Minute traf Samuele Eufemia ins eigene Gehäuse. Damit lag Buchs mit zwei Toren im Vorsprung. Loris Cataldo schoss das 4:1 (80. Minute) für Buchs und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Rupperswil für Davide Cerbone (41.) und Joël Hauser (51.). Eine Verwarnung gab es für Buchs, nämlich für Loris Cataldo (72.).

In der Abwehr gehört Buchs zu den Besten: Die total 24 Gegentore in 18 Spielen bedeuten einen Schnitt von 1.3 Toren pro Match (Rang 3).

Die Tabellensituation bleibt für Buchs unverändert. Das Team liegt mit 41 Punkten auf Rang 3. Für Buchs ist es bereits der 13. Sieg der laufenden Saison. Das Team hat neunmal zuhause und viermal auswärts gewonnen. Zwei Spiele von Buchs gingen unentschieden aus.

Für Buchs geht es auswärts gegen FC Erlinsbach 1 (Platz 6) weiter. Das Spiel findet am 23. April statt (18.30 Uhr, Sportplatz Breite, Niedererlinsbach).

Für Rupperswil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 18 Punkten auf Rang 9. Für Rupperswil war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Rupperswil spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Frick 1b (Platz 4). Die Partie findet am 23. April statt (19.00 Uhr, Stockhard Rupperswil,).

Telegramm: FC Buchs 1 - FC Rupperswil 1 4:1 (1:0) - Sportanlage Wynenfeld, Buchs – Tore: 31. Osman Afsar 1:0. 47. Joël Hauser 1:1. 51. Osman Afsar 2:1. 77. Eigentor (Samuele Eufemia) 3:1.80. Loris Cataldo 4:1. – Buchs: Martin Turmakoski, Christian Knecht, Rafael Singy, Luca Aebli, Habtom Kiros, Dalibor Vasic, Jan Bächlin, Bera Akteke, Osman Afsar, Michael Suter, Loris Cataldo. – Rupperswil: Matthias Fankhauser, Remo Bünzli, Gazmend Gjini, Samuele Eufemia, Davide Cerbone, Justin Brahimaj, Joël Hauser, Luis Wyrsch, Lars Schurtenberger, Claudio Ott, Valdrin Dvorani. – Verwarnungen: 41. Davide Cerbone, 51. Joël Hauser, 72. Loris Cataldo.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

