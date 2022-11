4. Liga, Gruppe 4 Deutlicher Favoritensieg bei Würenlos gegen Suryoye Wasserschloss Sieg für den Tabellendritten: Würenlos lässt am Dienstag auswärts beim 4:0 gegen Suryoye Wasserschloss (Rang 13) nichts anbrennen. 02.11.2022, 13.31 Uhr

In der 24. Minute war es an Kastriot Haliti, Würenlos 1:0 in Führung zu bringen. Würenlos baute die Führung in der 27. Minute (Timotheo Calderone) weiter aus (2:0). Würenlos erhöhte in der 31. Minute seine Führung durch Kastriot Haliti weiter auf 3:0. Elias Alhassan schoss das 4:0 (84. Minute) für Würenlos und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Jack Akes von Suryoye Wasserschloss erhielt in der 30. Minute die gelbe Karte.

Die Offensive von Würenlos hat bislang häufig überzeugt: In 13 Spielen hat sie total 49 Tore erzielt, was einem Schnitt von 3.8 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 4 mit durchschnittlich 2.1 zugelassenen Toren pro Spiel.

Würenlos rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Mit 30 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Würenlos hat bisher zehnmal gewonnen und dreimal verloren.

Für Würenlos ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Suryoye Wasserschloss hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zwölf Punkten auf Rang 13. Suryoye Wasserschloss hat bisher dreimal gewonnen, siebenmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Suryoye Wasserschloss ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Suryoye Wasserschloss - SV Würenlos 0:4 (0:3) - Sportanlage Wynenfeld, Buchs – Tore: 24. Kastriot Haliti 0:1. 27. Timotheo Calderone 0:2. 31. Kastriot Haliti 0:3. 84. Elias Alhassan 0:4. – Suryoye Wasserschlos: Tobias Neumann, Emanuel Bahnan, Devin Petrus, Gabriel Alacam, Giorgis Yacoub, Dario Profeta, Sleman Josef, Matios Bahnan, Giorgio Kass, Samuel Kass, Jack Akes. – Würenlos: Marko Milosavac, Alban Hotnjani, Reto Schlatter, Severin Berli, Shkumbin Ajredini, Luca Calderone, Lucas Bargisen, Kastriot Haliti, Kader Mahamed Kabdid, Timotheo Calderone, Elias Alhassan. – Verwarnungen: 30. Jack Akes.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 4:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 02.11.2022 11:28 Uhr.

