2. Liga AFV Deutlicher Favoritensieg bei Rothrist gegen Brugg Sieg für den Tabellendritten: Rothrist lässt am Samstag zuhause beim 4:0 gegen Brugg (Rang 11) nichts anbrennen. 04.09.2022, 05.20 Uhr

In der 27. Minute gelang Michele Scioscia der Führungstreffer zum 1:0 für Rothrist. In der 80. Minute baute Martin Valovcan den Vorsprung für Rothrist auf zwei Tore aus (2:0). Nur fünf Minuten später traf Martin Valovcan erneut, so dass es in der 85. Minute 3:0 für Rothrist hiess. Ali Sahin Ozan schoss das 4:0 (88. Minute) für Rothrist und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Rothrist kassierte vier gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Brugg für Fabio Berz (57.) und Cédric Zürcher (67.).

Mit einem Gegentore-Schnitt von 0.8 hat die Abwehr von Rothrist ihre Qualitäten in den bisherigen Spielen schon vermehrt unter Beweis gestellt. Das Team hat die drittbeste Defensive der Gruppe. Der Sturm belegt mit 11 geschossenen Toren Rang 4.

Die Abwehr von Brugg kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 3.5 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 12).

In der Tabelle verbessert sich Rothrist von Rang 3 auf 2. Das Team hat zehn Punkte. Rothrist hat bisher dreimal gewonnen, nie verloren und einmal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Rothrist auf fremdem Terrain mit FC Baden 1897 2 (Rang 9) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am Dienstag (6. September) statt (20.15 Uhr, Stadion ESP, Baden).

Brugg steht in der Tabelle neu auf Rang 12 (zuvor: 11). Das Team hat einen Punkt. Für Brugg war es bereits die dritte Niederlage in Serie. Brugg verlor zudem erstmals zuhause.

Mit dem sechstplatzierten FC Frick kriegt es Brugg als nächstes in einem Heimspiel mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Diese Begegnung findet am Dienstag (6. September) statt (20.00 Uhr, Stadion Au, Brugg).

Telegramm: FC Rothrist - FC Brugg 4:0 (1:0) - Stampfi, Rothrist – Tore: 27. Michele Scioscia 1:0. 80. Martin Valovcan 2:0. 85. Martin Valovcan 3:0. 88. Ali Sahin Ozan 4:0. – Rothrist: Olivier Joos, Egzoart Islami, Patrik Dibrani, Lumturim Selmani, Blerim Bekteshi, Leutrim Agushi, Martin Valovcan, Michele Scioscia, Admir Seferagic, Atdhe Kadrijaj, Bastian Schneeberger. – Brugg: Raphael Büttikofer, Noël Hottinger, Stefan Jovanovic, Kristian Ndau, Jonas Schmidt, Cédric Zürcher, Fabio Berz, Sven Schönenberger, Yanis Ouslama, Malsor Osmani, Isni Zekiri. – Verwarnungen: 24. Admir Seferagic, 53. Marco Carubia, 57. Fabio Berz, 67. Cédric Zürcher, 76. Edmond Ramadani, 78. Ilir Zenuni.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga AFV:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Datenstand: 04.09.2022 05:17 Uhr.

