3. Liga, Gruppe 1 Deutlicher Favoritensieg bei Entfelden gegen Adria Aarau Als deutlich besser klassierte Mannschaft (Rang 2 vs. 13) ist Entfelden am Freitag seiner Favoritenrolle gegen Adria Aarau gerecht geworden und hat zuhause 4:0 gewonnen. 15.05.2022, 14.46 Uhr

(chm)

Leutrim Agushi traf in der 16. Minute. Es war die Führung zum 1:0 für Entfelden. Hamurabi Be Kascho sorgte in der 58. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Entfelden. Entfelden erhöhte in der 66. Minute seine Führung durch Fisnik Nuhi weiter auf 3:0. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Dario Picciolo in der 75. Minute, als er für Entfelden zum 4:0 traf.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Entfelden sah Leutrim Agushi (75.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Alessandro Busto (42.) und Leutrim Agushi (47.). Bei Adria Aarau erhielten Josip Maric (7.), Rafael Machado Lopes (47.) und Marko Uletic (50.) eine gelbe Karte.

Die Offensive von Entfelden hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 3.8 Mal pro Spiel. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 1 mit durchschnittlich 1 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Adria Aarau kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 4 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 13).

Die Tabellensituation bleibt für Entfelden unverändert. Mit 59 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Für Entfelden ist es bereits der 19. Sieg der laufenden Saison. Das Team hat zehnmal zuhause und neunmal auswärts gewonnen. Zwei Spiele von Entfelden gingen unentschieden aus.

Entfelden bestreitet als nächstes in einem Auswärtsspiel das Spitzenspiel gegen das drittplatzierte Team FC Buchs 1. Zu diesem Spiel kommt es am 20. Mai (20.15 Uhr, Sportanlage Wynenfeld, Buchs).

Für Adria Aarau hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zehn Punkten auf Rang 13. Für Adria Aarau ist es bereits die 17. Niederlage der laufenden Saison. Ein Spiel von Adria Aarau ging unentschieden aus.

Mit dem sechstplatzierten FC Küttigen 2 kriegt es Adria Aarau als nächstes auf fremdem Terrain mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Diese Begegnung findet am 21. Mai statt (17.30 Uhr, Sportplatz «Ritzer», Küttigen).

Telegramm: FC Entfelden 1 - HNK Adria Aarau 4:0 (1:0) - Sportanlage Schützenrain, Oberentfelden – Tore: 16. Leutrim Agushi 1:0. 58. Hamurabi Be Kascho 2:0. 66. Fisnik Nuhi 3:0. 75. Dario Picciolo 4:0. – Entfelden: Michele Sanso, Leutrim Agushi, Nico Dätwyler, Atdhe Kadrijaj, Luca De Marco, Ajdin Kucalovic, Alessandro Busto, Angelo Petralito, Pajtim Murseli, Fisnik Nuhi, Tiziano Battaglini. – Adria Aarau: Marko Uletic, Tomislav Tipura, Ilija Martic, Josip Maric, Ilija Tipura, Mirel Mujakovic, Drazen Savic, Kristijan Latic, Robert Misic, Rafael Machado Lopes, Szilard Dezsö. – Verwarnungen: 7. Josip Maric, 42. Alessandro Busto, 47. Leutrim Agushi, 47. Rafael Machado Lopes, 50. Marko Uletic – Ausschluss: 75. Leutrim Agushi.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

