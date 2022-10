2. Liga AFV Deutlicher Erfolg für Wettingen gegen Wohlen Sieg für Wettingen: Gegen Wohlen gewinnt das Team am Sonntag zuhause 4:0. 09.10.2022, 18.46 Uhr

(chm)

Das Tor von Dennis Miolo in der 4. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Wettingen. Jan Käser sorgte in der 44. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Wettingen. Wettingen erhöhte in der 55. Minute seine Führung durch Alnord Feta weiter auf 3:0. Der Treffer fiel durch einen Elfmeter. Das letzte Tor der Partie erzielte Boris Dabic, der in der 89. Minute die Führung für Wettingen auf 4:0 ausbaute.

Gelbe Karten gab es bei Wohlen für Noel Romano (22.), Noah Jappert (37.) und Alessio Milazzo (55.). Eine Verwarnung gab es für Wettingen, nämlich für Alnord Feta (76.).

In den bisherigen Spielen ist Wettingen nicht aufgefallen mit einer besonders starken Offensive, beträgt der Tore-Schnitt doch 1.7. Das bedeutet, dass Wettingen die neuntbeste Offensive der Gruppe hat. Die Verteidigung belegt Rang 1 mit durchschnittlich 0.8 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Tabellensituation hat sich für Wettingen nicht verändert. Mit 21 Punkten liegt das Team auf Rang 4. Wettingen hat bisher sechsmal gewonnen, einmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Wettingen auswärts mit seinem Tabellennachbarn FC Lenzburg (Platz 5) zu tun. Diese Begegnung findet am 15. Oktober statt (17.00 Uhr, Wilmatten, Lenzburg).

Für Wohlen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 15 Punkten auf Rang 6. Wohlen hat bisher viermal gewonnen, dreimal verloren und dreimal unentschieden gespielt. Wohlen verlor zudem erstmals zuhause.

Wohlen tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von FC Sarmenstorf an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Das Spiel findet am 16. Oktober statt (15.00 Uhr, Niedermatten, Wohlen/AG).

Telegramm: FC Wettingen - FC Wohlen 2 4:0 (2:0) - Stadion Altenburg, Wettingen – Tore: 4. Dennis Miolo 1:0. 44. Jan Käser 2:0. 55. Alnord Feta (Penalty) 3:0.89. Boris Dabic 4:0. – Wettingen: Roman Heiniger, Alnord Feta, Ekrem Alili, Nicola Minikus, Brando Canzian, Dennis Miolo, Hakan Sinani, Radovan Radevic, Davide Caforio, Jacopo Canzian, Jan Käser. – Wohlen: Cédric Künzli, Eltion Shabani, Tom Vogel, Anto Franjic, Sandi Sulejmanagic, Nermin Rogentin, Noah Jappert, Noel Romano, Mattia Bozza, Alessio Milazzo, Dorde Komatovic. – Verwarnungen: 22. Noel Romano, 37. Noah Jappert, 55. Alessio Milazzo, 76. Alnord Feta.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga AFV:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 09.10.2022 18:43 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.