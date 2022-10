4. Liga, Gruppe 2 Deutlicher Erfolg für Suhr gegen Gränichen Suhr behielt im Spiel gegen Gränichen am Freitag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 3:0. 29.10.2022, 22.33 Uhr

Bruno Miguel Pereira Rodrigues brachte Suhr 1:0 in Führung (29. Minute). Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Suhr stellte Caglar Sekmec in Minute 45 her. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Aytac Cöcelli in der 90. Minute, als er für Suhr zum 3:0 traf.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Gränichen gab es gleich zwei rote Karten, und zwar für Luis Widmer (32.) und Nico Müller (33.). Gelbe Karten sahen zudem Luis Widmer (20.), Ivo Coric (20.) und Matthias Widmer (20.). Bei Suhr erhielten Zoran Milic (64.) und Yanick Pinta (70.) eine gelbe Karte.

Die Abwehr von Gränichen kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 3.2 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 11).

Mit dem Sieg rückt Suhr um einen Platz nach vorne. Mit 20 Punkten liegt das Team auf Rang 7. Suhr hat bisher sechsmal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Suhr ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Gränichen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zwölf Punkten auf Rang 10. Gränichen hat bisher viermal gewonnen und neunmal verloren.

Für Gränichen ist ebenfalls kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Gränichen 2b - FC Suhr 2 0:3 (0:2) - ZehnderMatte, Gränichen – Tore: 29. Bruno Miguel Pereira Rodrigues 0:1. 45. Caglar Sekmec 0:2. 90. Aytac Cöcelli 0:3. – Gränichen: Micha Rohr, Nico Müller, Mirko Coric, Ivo Coric, Kevin Schumacher, Neil Haller, Kristian Coric, Jerome Blättler, Joel Ringgenberg, Luis Widmer, Dion Hajdari. – Suhr: Hüseyincan Cöcelli, Ali Türkmen, Mehmet Türk, Aytac Cöcelli, Ömer Faruk Turan, Zoran Milic, Omar De Marco, Perwer Khaled, Bruno Miguel Pereira Rodrigues, Yared Daniel, Caglar Sekmec. – Verwarnungen: 20. Luis Widmer, 20. Ivo Coric, 20. Matthias Widmer, 64. Zoran Milic, 70. Yanick Pinta – Ausschlüsse: 32. Luis Widmer, 33. Nico Müller.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 29.10.2022 22:29 Uhr.

