Frauen 3. Liga Deutlicher Erfolg für Fislisbach gegen Brugg Fislisbach gewinnt am Samstag zuhause gegen Brugg 3:0. 16.10.2022, 02.48 Uhr

In der 10. Minute war es an Alena Mazzei, Fislisbach 1:0 in Führung zu bringen. Fislisbach baute die Führung in der 34. Minute (Céline Oser) weiter aus (2:0). Das letzte Tor der Partie erzielte Tabea Treichler, die in der 55. Minute die Führung für Fislisbach auf 3:0 ausbaute.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Brugg lässt im Schnitt nicht so viele Tore zu wie im Spiel gegen Fislisbach. Die total 9 Gegentore in acht Spielen bedeuten einen Schnitt von 0.9 Toren pro Match (Rang 3).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Fislisbach. 13 Punkte bedeuten Rang 4. Fislisbach hat bisher viermal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Fislisbach spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Erlinsbach 2 (Platz 8). Das Spiel findet am 1. April statt (20.15 Uhr, Esp, Fislisbach).

Für Brugg hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 17 Punkten auf Rang 2. Brugg hat bisher fünfmal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Brugg spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen Döttingen-Brugg (Platz 7). Zu diesem Spiel kommt es am 1. April (20.00 Uhr, Aarebrücke, Kleindöttingen).

Telegramm: FC Fislisbach - FC Brugg 3:0 (2:0) - Esp, Fislisbach – Tore: 10. Alena Mazzei 1:0. 34. Céline Oser 2:0. 55. Tabea Treichler 3:0. – Fislisbach: Anina Meier, Sina Burger, Nadine Mürner, Manon Bohren, Thora Scheier, Tabea Hasler, Céline Oser, Muriel Buck, Alena Mazzei, Manuela Santesso, Tabea Treichler. – Brugg: Samira Wicker, Barbara Prögler, Andrea Schmocker, Enya Müller, Julia Schneider, Chatun Bahnan, Mirjam Frey, Gabriela Aziz, Jasmin Fernandez, Joana Eggenberger, Corinne Stäuble. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 3. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

