4. Liga, Gruppe 1 Deutlicher Auftaktsieg für Masis Aarau gegen Muhen Masis Aarau beginnt die Saison mit einem Erfolgserlebnis: Gegen Muhen setzt es zuhause einen 4:1-Sieg ab. 15.08.2021, 14.24 Uhr

Den Auftakt machte Claudio Rüedi, der in der 20. Minute für Masis Aarau zum 1:0 traf. Mit einem weiteren Tor sorgte Claudio Rüedi in der 30. Minute für das 2:0 für Masis Aarau. Sascha Salzmann baute in der 54. Minute die Führung für Masis Aarau weiter aus (3:0).

In der 69. Minute traf Sascha Salzmann bereits wieder. Er erhöhte auf 4:0 für Masis Aarau. Den Schlussstand stellte Simon Keisker in der 71. Minute her, als er für Muhen auf 1:4 verkürzte.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Masis Aarau für Darwin Neumann (28.) und Sascha Salzmann (63.). Muhen blieb ohne Karte.

Masis Aarau reiht sich nach dem Spiel auf Rang 1 ein. Das nächste Spiel trägt Masis Aarau auf fremdem Terrain gegen das stark gestartete Team FC Oftringen 2 aus. Die Partie findet am 21. August statt (18.00 Uhr, Im Feld, Oftringen).

Muhen liegt nach Spiel 1 auf Rang 14. Muhen spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Aarau. Die Partie findet am 20. August statt (20.30 Uhr, Sportanlage Schachen Aarau, Aarau).

Telegramm: FC Masis Aarau - FC Muhen 1 4:1 (2:0) - Sportanlage Schachen Aarau, Aarau – Tore: 20. Claudio Rüedi 1:0. 30. Claudio Rüedi 2:0. 54. Sascha Salzmann 3:0. 69. Sascha Salzmann 4:0. 71. Simon Keisker 4:1. – Masis Aarau: Alen Asadurian, Marco Patane, Luca Franek, Darwin Neumann, Nicolas Ott, Christopher Hadodo, Sascha Salzmann, Tobias Scherer, Alessio Melis, Claudio Rüedi, Armen Destici. – Muhen: Simon Peter, Nick Ledergerber, Bryan Schoder, Ivo Steiger, Robin Reding, Nils Amrein, Nico Keisker, Matteo Conti, Lukas Keisker, Nicola Brivio, Chiel Stecher. – Verwarnungen: 28. Darwin Neumann, 63. Sascha Salzmann.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 1: FC Schönenwerd-Niedergösgen 2b - FC Oftringen 2 2:3, FC Masis Aarau - FC Muhen 1 4:1

Tabelle: 1. FC Masis Aarau 1 Spiel/3 Punkte (4:1). 2. FC Oftringen 2 1/3 (3:2), 3. FC Aarburg 1 0/0 (0:0), 4. SC Zofingen 2 0/0 (0:0), 5. FC Entfelden 2 0/0 (0:0), 6. FC Ljiljan 0/0 (0:0), 7. FC Aarau 0/0 (0:0), 8. FC Kölliken 2a 0/0 (0:0), 9. FC Suhr 2 0/0 (0:0), 10. SC Schöftland 3 0/0 (0:0), 11. FC Rothrist 2 0/0 (0:0), 12. FC Gränichen 2 0/0 (0:0), 13. FC Schönenwerd-Niedergösgen 2b 1/0 (2:3), 14. FC Muhen 1 1/0 (1:4).

